Mises à jour en direct de la session d’hiver du Parlement : Oppn pour continuer à protester contre la suspension des députés, exige la démission du MoS Home Ajay Mishra

Mises à jour en direct de la session d’hiver du Parlement 2021 : L’opposition dirigée par le Congrès devrait poursuivre sa protestation contre la suspension de 12 députés du Rajya Sabha tout en poussant davantage sa demande de démission du MoS Home Ajay Mishra Teni à cause des violences à Lakhimpur Kheri. Il a également exigé une discussion sur la hausse des prix.

Le gouvernement devrait également déposer le projet de loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (amendement) 2021 à la Rajya Sabha pour examen et adoption aujourd’hui. Le projet de loi a été promulgué lundi au Lok Sabha.

Mises à jour en direct

Le cabinet de l’Union a approuvé mercredi deux propositions majeures, l’une visant à apporter des réformes clés dans le système électoral et l’autre à relever l’âge légal du mariage pour les femmes de 18 à 21 ans.

Un jour après que le SIT enquêtant sur les violences de Lakhimpur Kheri a déclaré qu’il s’agissait d’un « complot pré-planifié », le Congrès a intensifié son attaque contre le gouvernement mercredi et a déclaré qu’il continuerait à exercer des pressions sur la dispense du BJP jusqu’à ce que le ministre d’État de l’Union pour l’intérieur Ajay Kumar Mishra est renvoyé et envoyé en prison. L’ancien chef du Congrès, Rahul Gandhi, a déclaré que le gouvernement devra limoger le ministre afin de rendre justice aux victimes des violences de Lakhimpur Kheri et a ajouté qu’ils poursuivront leur lutte, même pendant des années, jusqu’à ce qu’il soit envoyé en prison.