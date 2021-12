Mises à jour en direct de la session d’hiver du Parlement : Oppn pour intensifier l’attaque contre le Centre suite à la suspension de 12 députés du Rajya Sabha

Le gouvernement est sur le point de déposer le projet de loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (amendement) 2021 à la Rajya Sabha pour examen et adoption aujourd’hui. Le projet de loi a été promulgué lundi au Lok Sabha.

Le Parlement devrait encore assister à une autre journée de moins d’affaires et de plus de perturbations alors que l’opposition prévoit d’intensifier l’attaque contre le gouvernement à propos de la suspension des 12 députés du Rajya Sabha. Le Centre a déclaré qu’il était prêt à révoquer la suspension si les députés s’excusaient auprès de la Chambre. Cependant, ces derniers sont restés provocants en disant que l’action contre eux était une tentative de museler leurs voix.

Pendant ce temps, le gouvernement est sur le point de déposer le projet de loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (amendement) 2021 à la Rajya Sabha pour examen et adoption aujourd’hui. Le projet de loi a été promulgué lundi au Lok Sabha.

Les dirigeants de plus d’une douzaine de partis d’opposition ont organisé mardi une marche de protestation pour soutenir leur demande de révoquer la suspension de 12 députés du Rajya Sabha et se sont engagés à poursuivre leur combat de manière unie. Les membres de l’opposition, y compris du TMC, du Parti Samajwadi, du CPI, du CPI-M, de l’IUML, du TRS, du RJD et du NCP ainsi que certains petits partis, ont promis qu’ils ne céderaient pas et continueraient leur combat unis jusqu’à ce que les suspensions soient révoquées. .