Mises à jour en direct de la troisième vague du coronavirus en Inde : dernière mise à jour du vaccin Covid-19 en Inde, cas de coronavirus et taux de mortalité en Inde, dernière mise à jour du facteur R du coronavirus en Inde, statistiques de Covid-19 en Inde

Une femme se dispute avec un responsable alors que les gens font la queue pour l’arrivée des vaccins lors d’une campagne de vaccination contre le coronavirus dans un centre de santé gouvernemental à Noida. (Photo AP)

Cas de coronavirus et taux de mortalité en Inde, mises à jour en direct de la troisième vague de coronavirus : Au cours des quatre prochains mois, le monde achèvera 2 ans d’existence douloureuse du nouveau coronavirus. C’était en 2019 lorsque le 31 décembre, la Chine a officiellement communiqué à l’Organisation mondiale de la santé l’émergence d’un nouveau virus. Depuis, rien n’est plus comme avant. Les grandes économies connaissent une nouvelle vague d’infections au Covid-19. De la Russie à l’Australie, du Japon aux États-Unis, le coronavirus fait toujours rage et pille les systèmes de santé déjà fragiles. Ce qui a changé en 2021, c’est le visage du virus. Maintenant, la nouvelle variante, qui a été détectée pour la première fois en Inde, fait rage dans diverses régions du monde. Les experts de la santé ont averti que Delta n’est qu’une des nombreuses variantes du nouveau coronavirus en constante évolution. Contrairement à la rougeole, la transmission du coronavirus ne peut pas être complètement arrêtée.

C’est dans le contexte d’une situation aussi volatile que la vaccination contre le coronavirus détient la clé de notre avenir plus sûr. De nombreux pays qui avaient acheté des stocks de vaccins en 2020 ont réussi un déploiement rapide. Cependant, les choses sont rapidement devenues tendues avec la campagne de vaccination heurtant un barrage routier. Alors que les États-Unis subissent une nouvelle vague Delta, la Nouvelle-Zélande a déclaré qu’elle fermerait à nouveau ses frontières et pourrait envisager une réouverture progressive en 2022.

De retour à la maison, le rythme des vaccinations quotidiennes s’est accéléré. Dans une nouvelle tendance, les zones rurales ont vu un nombre plus élevé de jabs Covid quotidiens par rapport aux villes.

