Mises à jour en direct de l’assermentation de Charanjit Singh Channi: le nouveau CM du Pendjab prêtera serment à 11 heures, Rahul Gandhi arrive à Chandigarh

Charanjit Singh Channi, 58 ans, devient ministre en chef à moins de six mois des élections législatives au Pendjab. (Express Photo)

Charanjit Singh Channi prêtera serment en tant que nouveau ministre en chef du Pendjab aujourd’hui, succédant au capitaine Amarinder Singh qui a démissionné à la suite d’une amère lutte de pouvoir au sein du parti. Channi devient le premier Dalit Sikh à occuper la première place de l’État. La cérémonie de prestation de serment, qui aura lieu à 11 heures à Chandigarh, se déroulera en présence du président du Congrès, Rahul Gandhi.

Avec Channi, deux vice-ministres en chef sont également susceptibles de prêter serment. Sukhjinder Randhawa, qui était le favori pour le poste quelques heures seulement avant la nomination de Channi, a reçu le poste de vice-ministre en chef avec Brahm Mohindra, a tweeté le trésorier de l’AICC, Pawan Kumar Bansal.

Le parti a choisi Channi, le ministre de l’Enseignement technique du cabinet sortant Amarinder Singh, après une rafale de consultations tout au long de la journée, suite à l’annulation brutale d’une réunion du CLP à 11 heures. Plusieurs noms ont fait le tour au cours des heures suivantes et Randhawa a semblé être le favori pendant un certain temps. Plus tôt, la vétéran du Congrès Ambika Soni a déclaré aux journalistes à Delhi qu’on lui avait offert le poste mais qu’elle avait refusé.

