Mises à jour en direct de l’élection de l’Assam 2021: Mises à jour en direct du vote de la phase 2 de l’élection de l’Assemblée de l’Assam, Nouvelles en direct du scrutin de l’élection de l’Assam de 2021

Élections de l’Assemblée de l’Assam 2021 Mises à jour en direct du scrutin de phase 2: Le vote est en cours dans 39 circonscriptions de l’Assemblée de l’Assam pour l’élection de phase 2. Dans la deuxième phase, les électeurs décideront du sort de 345 candidats. Toutes les 39 circonscriptions sont réparties sur 13 districts de la vallée de Barak, trois districts montagneux et des parties du centre et du bas Assam. La vallée de Barak dispose de 15 sièges dans l’assemblée des 126 États membres. Il y a 73,44,631 électeurs éligibles dans la phase-2, dont 37,34,537 sont des hommes et 36,09,959 sont des femmes, tandis que 135 sont des transgenres. La Commission électorale a mis en place 10 592 bureaux de vote pour la deuxième phase des scrutins. De nombreux visages proéminents sont dans la mêlée dans les sondages de phase 2. Il s’agit notamment des ministres du BJP Parimal Suklabaidya de Dholai, Bhabesh Kalita de Rangiya, Pijush Hazarika de Jagiroad, le vice-président Aminul Haque Laskar de Sonai, Rihon Daimary d’Udalguri, le député de Rajya Sabha Biswajit Daimary de Panery, l’ancien ministre du Congrès Siddeque Ahmed de Karimganj South Le député Kamalakhya Dey Purkayastha de Karimganj North, les députés de l’AIUDF Suzamuddin Laskar de Katlicherra, le frère du chef de l’AIUDF Badruddin Ajmal, Sirajuddin Ajmal de Jamunamukh, l’ancien porte-parole du Congrès Durga Das Boro de Kalaigaon et l’ancien vice-président Dilip Kumar Paul de Silchar Paul.

La commission électorale a pris des dispositions de sécurité élaborées pour les scrutins, dont la campagne s’est terminée mardi. Parmi les principaux dirigeants du BJP qui ont fait campagne pour les candidats lors de la deuxième phase figuraient le Premier ministre Narendra Modi, les ministres centraux Amit Shah, Nitin Gadkari, Narendra Tomar, Jitendra Singh, Mukhtar Abbas Naqvi, le ministre en chef de l’Uttar Pradesh Yogi Adityanath, le ministre en chef du Madhya Pradesh Shivraj Singh Chouhan. entre autres. Le BJP, Asom Gana Parishad (AGP) et l’United People’s Party Liberal (UPPL) sont partenaires de l’alliance. Les personnalités de premier plan à solliciter pour les candidats de la Grande Alliance, comprenant le Congrès, l’AIUDF, le Front populaire de Bodoland (BPF), le CPI (M), le CPI, le CPI (ML-L), Rashtriya Janata Dal (RJD) et le Anchalika Gana Morcha (AGA) comprenait les députés de Rajya Sabha Mallikaarjun Kharge, le Dr Nasir Hussain et le Dr Akhilesh Prasad Singh, le ministre en chef du Chhattisgarh Bhupesh Baghel. Les anciens ministres en chef du Madhya Pradesh Kamal Nath et Ashok Chavan du Maharashtra, le chef de l’AICC Randeep Singh Surjewala, Tejashwi Yadav de RJD, le chef de l’AIUDF Badruddin Ajmal et Kanhaiya Kumar du CPI avaient également fait campagne pour les candidats de la Grande Alliance.

