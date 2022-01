Mises à jour en direct de l’enregistrement du vaccin Booster Covid-19, verrouillage du coronavirus, directives de couvre-feu nocturne, dernières mises à jour des restrictions, troisième vague de Covid-19 en Inde mises à jour en direct

Cas et décès de coronavirus Omicron en Inde en direct, dernière mise à jour de l’enregistrement du vaccin contre le Covid-19 Booster Shot, troisième vague de coronavirus en Inde Mises à jour en direct: le ministère de la Santé de l’Union a mis à jour samedi matin ses données et enregistré 1 431 cas de variante Omicron dans 23 États, territoires de l’Union jusqu’à présent. L’Inde a enregistré une augmentation en une seule journée de 22 775 nouvelles infections à coronavirus et 406 décès liés. Le nombre de cas actifs de Covid-19 dans le pays est passé à 1 04781, selon les données officielles.

Cas et décès de la variante Omicron en Inde en direct, enregistrement du vaccin de rappel Covid-19 Dernières mises à jour: Avec le début du Nouvel An 2022, de nombreuses régions du monde ont annulé les célébrations et les festivités compte tenu de la propagation rapide des cas de variante Omicron et du nombre croissant d’infections à coronavirus. L’Inde a également imposé de nouvelles restrictions dans de nombreux États à titre de mesure de précaution. Des équipes de patrouille à Gurugram, dans l’Haryana, ont été vues en train d’évacuer des centres commerciaux et d’autres lieux publics conformément au couvre-feu nocturne de 23 heures à 5 heures du matin, a rapporté l’agence de presse ANI. Un déploiement massif de policiers a également été observé à divers endroits de Delhi, notamment à Cannaught Place. Bien que le gouvernement du Maharashtra n’ait pas complètement interdit les célébrations du Nouvel An, il a imposé plusieurs restrictions. Seulement 50 pour cent de la participation était autorisée aux événements dans des espaces confinés. Le gouvernement de l’État avait précédemment publié des directives détaillées pour garantir des célébrations discrètes pour la nouvelle année.

Le ministère de la Santé de l’Union a mis à jour samedi matin ses données et enregistré 1 431 cas de variante Omicron dans 23 États, territoires de l’Union jusqu’à présent. L’Inde a enregistré une augmentation en une seule journée de 22 775 nouvelles infections à coronavirus et 406 décès liés. Le nombre de cas actifs de Covid-19 dans le pays est passé à 1 04781, selon les données officielles. Le Maharashtra a enregistré le nombre le plus élevé de 454 cas, suivi de Delhi avec 351, Kerala 118 et Gujarat 115, a rapporté l’agence de presse PTI. L’augmentation quotidienne des cas de Covid-19 a franchi la barre des 16 000 en Inde après environ 65 jours, portant le nombre d’infections à 3 48 61 579, tandis que le nombre de cas actifs est passé à 1 04781, selon les données mises à jour à 8 suis samedi.

Il a été observé que l’arrivée d’Omicron a entraîné une augmentation des cas de Covid-19 dans de nombreux pays du monde. Les infections mondiales ont atteint un niveau record au cours des sept derniers jours, avec une moyenne d’un peu plus d’un million de cas détectés par jour dans le monde entre le 24 et le 30 décembre, selon les données de ..

