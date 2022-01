Mises à jour en direct de l’enregistrement du vaccin Booster Covid-19, verrouillage du coronavirus, directives sur le couvre-feu nocturne, dernière mise à jour des restrictions, troisième vague de Covid-19 en Inde

Cas et décès de coronavirus Omicron en Inde en direct, dernière mise à jour de l’enregistrement du vaccin contre le Covid-19 Booster Shot, troisième vague de coronavirus en Inde Nouvelles en direct : le 25 décembre 2021, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé que la vaccination pour les 15-18 ans commencera à partir du 3 janvier 2022.

Cas et décès de la variante Omicron en Inde en direct, dernière mise à jour de l’enregistrement du vaccin de rappel Covid-19 : Au milieu de l’augmentation des infections à Covid-19 et du nombre croissant de cas d’Omicron, l’Inde est prête à commencer à vacciner les enfants âgés de 15 à 18 ans à partir d’aujourd’hui. Le Premier ministre Narendra Modi avait annoncé le 25 décembre 2021 que la vaccination des 15-18 ans débuterait à partir du 3 janvier 2022, tandis que l’administration de la troisième dose de précaution pour les catégories vulnérables débuterait à partir du 10 janvier 2022. Union Health Le secrétaire Rajesh Bhushan a informé tous les gouvernements des États que seul le Covaxin de Bharat Biotech sera administré aux bénéficiaires âgés de 15 à 18 ans et que des doses supplémentaires de Covaxin seront envoyées à tous les États et UT.

Le département de la santé du Karnataka a annoncé qu’il prévoyait de vacciner 31,75 lakh enfants lorsque la campagne de vaccination des enfants commencera aujourd’hui. « L’État a ciblé 31,75 lakh d’enfants dans le groupe d’âge de 15 à 18 ans. Le premier jour, nous prévoyons de vacciner six lakh-et-impair en plus de 4000 séances », a déclaré le département dans un communiqué, a rapporté l’agence de presse PTI.

Pendant ce temps, Delhi a enregistré dimanche 3 194 infections dans son décompte de Covid-19 avec un taux de positivité de 4,59%. Cependant, le ministre en chef Arvind Kejriwal a exhorté la population à ne pas paniquer, car la plupart des patients étaient soit asymptomatiques, soit présentaient des symptômes très légers et n’avaient pas besoin d’être hospitalisés. Le département de la santé du Maharashtra a informé dimanche que l’État avait enregistré 11 877 nouveaux cas de coronavirus et 50 infections à Omicron. Le Maharashtra a également signalé neuf décès dimanche, ce qui a porté le bilan global à 1 41,542. Le Karnataka a enregistré dimanche 1 187 nouveaux cas de Covid-19 et six décès. Le département de la santé a indiqué dans son bulletin que 275 personnes avaient été libérées, portant le nombre total de guérisons à 29 60 890 tandis que le nombre total de cas actifs s’élevait à 10 292.

Compte tenu de la propagation rapide de la variante Omicron, quelques États ont imposé dimanche des restrictions plus strictes par mesure de précaution. Le gouvernement du Bengale occidental a déclaré qu’il limiterait les vols en provenance de New Delhi et de Mumbai à seulement deux fois par semaine. Lors d’une conférence de presse, le secrétaire en chef HK Dwivedi a également annoncé que seuls les services essentiels seront autorisés à fonctionner entre 22 heures et 5 heures du matin dans l’État jusqu’au 15 janvier. Le gouvernement du Rajasthan a également plafonné à 100 le nombre de personnes assistant aux rassemblements politiques et autres, aux dharnas, aux foires et aux mariages et a ordonné la fermeture des écoles de la ville de Jaipur pour les classes 1 à 8. Les décisions ont été prises lors d’une réunion d’examen de Covid présidé par le ministre en chef Ashok Gehlot, a rapporté l’agence de presse PTI.

