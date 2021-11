Mises à jour en direct de l’inauguration de l’autoroute Purvanchal : PM Modi atterrira à bord du C-130 Hercules, l’IAF organisera un spectacle aérien

Après l’inauguration, PM Modi assistera à un spectacle aérien de l’Indian Air Force sur la piste d’atterrissage de 3,2 kilomètres construite sur l’autoroute.

Le Premier ministre Narendra Modi inaugurera mardi l’ambitieuse autoroute Purvanchal à Karwal Kheri, dans le district de Sultanpur. L’événement aura lieu vers 13h30, selon le bureau du Premier ministre. Après l’inauguration, PM Modi assistera à un spectacle aérien de l’Indian Air Force sur la piste d’atterrissage de 3,2 kilomètres construite sur l’autoroute. Le Premier ministre doit également s’adresser à une réunion publique à proximité.

L’autoroute Purvanchal fait plus de 340 km de long. Il part du village de Chandsarai à Lucknow et se termine au village de Haidaria situé sur la route nationale 31 à Ghazipur (18 km de la frontière UP-Bihar). Il s’agit d’une autoroute à six voies qui pourra être étendue à huit voies à l’avenir. Construit à un coût estimé à environ Rs 22 500 crore, l’autoroute Purvanchal va donner un coup de pouce au développement économique des parties orientales de l’Uttar Pradesh, en particulier les districts de Lucknow, Barabanki, Amethi, Ayodhya, Sultanpur, Ambedkar Nagar, Azamgarh, Mau et Ghazipur, selon le communiqué.

