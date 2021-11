Le groupe B est de retour sur The Masked Singer pour montrer de quoi ils sont faits. Pour la demi-finale du Groupe B, Caterpillar, Queen of Hearts, Banana Split et Mallard monteront à nouveau sur scène. Mais, d’ici la fin de la nuit, seuls deux des chanteurs se dirigeront vers les finales du groupe B. Qui a ce qu’il faut pour se qualifier pour le prochain tour de la compétition? Suivez le blog en direct de PopCulture.com pour vous assurer de ne pas manquer une seconde de l’action.

Puisque la finale de la saison 6 est presque là, The Masked Singer fera ses adieux à deux des concurrents du groupe B d’ici la fin de la nuit. Tous les chanteurs masqués restants ont fait de leur mieux pour impressionner à la fois les juges et le public. Donc, c’est à chacun de deviner qui obtiendra la botte. Ils rejoindront éventuellement les personnes restantes du groupe A pour voir qui emportera tout à la maison. Après la demi-finale du Groupe A, seuls Bull et Skunk restent.

Avant que l’émission ne révèle qui a atteint la finale du groupe B, les chanteurs ont une dernière chance d’éblouir les téléspectateurs. Restez à l’écoute des mises à jour de la « Demi-finale du Groupe B ! » (Vous pouvez également regarder l’émission en direct via FuboTV, qui propose actuellement un essai gratuit.)

Mises à jour en direct (1)