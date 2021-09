Mises à jour en direct de ‘The Masked Singer’: poisson-globe démasqué

Le groupe A est de retour pour en savoir plus sur la deuxième partie de la première de la saison 6 de The Masked Singer. Les concurrents restants – Skunk, Bull et Puffer Fish – reviennent pour rejoindre deux nouveaux visages. A la fin de la soirée, seuls quatre concurrents pouvaient rester dans le groupe A. Alors, qui a épaté les juges ? Restez à l’écoute du blog en direct de PopCulture pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur l’épisode, y compris qui se cache derrière le masque de Mère Nature. (De plus, si vous souhaitez regarder l’épisode en direct, vous pouvez consulter FuboTV, qui propose un essai gratuit aux nouveaux utilisateurs.)

Mises à jour en direct (9)

Bien qu’ils aient tous bien performé, l’un des concurrents du groupe A devait encore obtenir la botte à la fin de l’épisode. Cannon a annoncé que le Puffer Fish allait partir. Les juges ont ensuite partagé leurs suppositions finales, à savoir Jessica Alba (Thicke), Nelly Furtado (McCarthy), Zoe Saldana (Jeong) et Monica (Scherzinger). En fin de compte, Puffer Fish a démasqué et a révélé qu’ils étaient Toni Braxton.

(Photo: FOX)précédentsuivant

Cannon a partagé qu’il était temps de présenter au public le deuxième concurrent Wildcard, le bébé. Le bébé s’est ensuite dandiné sur la scène dans une combinaison et une couverture à la main. Dans leur paquet d’indices, le bébé (qui semblait avoir un accent britannique) a déclaré qu’ils étaient vraiment plus grands que nature. Alors qu’une version de la taille de Godzilla du bébé envahissait New York, il expliqua qu’il était dans le bébé Rat Pack. The Baby a eu une longue carrière dans la musique et les films. Il a même mentionné, lors d’une prise d’assaut près de la Maison Blanche, qu’il avait remplacé Arnold Schwarzenegger dans un film.

(Photo : Michael Becker/FOX)

Après être sorti de son parc, le bébé a commencé à chanter “You’re the First, The Last, My Everything” de Barry White. Le casier du bébé contenait l’un de ses bulletins de notes, qui indiquait qu’il avait échoué à l’éducation du conducteur. Jeong a ensuite partagé qu’il pourrait s’agir de Will Smith. McCarthy est allé avec Vin Diesel, mais Thicke a pensé à Chuck Norris.

précédentsuivant

Bull a déclaré que lorsqu’il était à l’école, il « marchait au rythme de mon propre tambour ». Mais, globalement, l’endroit où il se sentait le plus libre était son garage. Tout en brandissant une photo du Disney Concert Hall, Bull a expliqué qu’il transformerait son garage pour ses performances.

#BullMask fleurit ! Qui est-il? 💐 #TheMaskedSinger pic.twitter.com/xxLSgQuFRH – Le chanteur masqué (@MaskedSingerFOX) 24 septembre 2021

L’interprétation par The Bull de “What Hurts the Most” (rendu célèbre par Rascal Flatts) est liée à son premier béguin. Après sa fabuleuse performance, Cannon a présenté son casier. De manière vraiment sauvage, le casier de Bull a en fait fait émerger quelques pom-pom girls, car il a expliqué qu’il a toujours été un fan des foules. Tous les indices faisaient penser à Jeong qu’il s’agissait de Darren Criss. Thicke avait des vibrations rock, devinant Brendon Flowers et Rufus Wainwright. McCarthy a pensé qu’il pourrait s’agir d’une ancienne star de Disney, suggérant Zac Efron ou l’un des Jonas Brothers.

précédentsuivant

Le poisson-globe reflétait que lorsqu’ils étaient enfants, ils étaient un peu “à l’abri” parce que leur famille était très religieuse. Tout en tenant un journal bleu, Puffer Fish a déclaré qu’elle n’était pas autorisée à aller au cinéma ou à écouter certaines musiques. En conséquence, elle a dû garder ses rêves pour elle. Elle a expliqué, alors qu’un bain d’oiseaux avec des cardinaux était en vue, qu’elle avait fait tourner les têtes lorsqu’elle est entrée en scène pour la première fois à cause de son apparence.

(Photo : Michael Becker/FOX)

Puffer Fish fera certainement parler les gens avec sa performance de “Levatating” de Dua Lipa. Leur performance a déconcerté les juges. Mais, son casier leur a donné un peu plus de perspicacité. Dans le casier, il y avait une écharpe qui disait “Spelling Bee Champion”, qui, selon elle, était une référence au fait d’avoir des “lettres”. Jeong a pris cela dans une direction intéressante, disant que cela pourrait être quelqu’un comme MIA McCarthy a deviné Nelly Furtado tandis que Thicke pensait à Vanessa Hudgens.

précédentsuivant

La Skunk a partagé encore plus d’indices concernant leur identité cette fois-ci. Alors qu’elle était dans une bibliothèque, Skunk a déclaré que la plus grande chose qu’elle ait apprise est que “la vie arrive”. Skunk a ensuite sorti un livre du gouvernement américain et un autre qui disait “Attendez-vous à l’inattendu” alors qu’ils disaient qu’ils avaient fait un trajet complet jusqu’à l’université. Bien qu’ils aient été forcés de suivre un cours différent (pendant qu’ils disaient cela, un homme pouvait être vu en train de lire “Big Book of Acting”. Ils ont ensuite reçu un autre livre, “Iron Out Your Swing”. chanson pour les femmes pour leur rappeler que “le monde est à eux”.

C’est exactement ce qu’ils ont fait en chantant “It’s a Man’s, Man’s, Man’s World” de James Brown. Leur prestation a suscité une standing ovation de la part de l’ensemble du public. Après cette performance époustouflante, Cannon a ouvert le casier de Skunk. Le casier contenait un projecteur et une note sur les essais de l’équipe. Skunk a fait remarquer: “En raison d’une mauvaise éducation, je suis toujours prêt pour l’action.” Ce commentaire a immédiatement fait penser à Jeong qu’il s’agissait de Lauryn Hill. Thicke a partagé un large éventail de suppositions, notamment Yolanda Adams, Jill Scott et Fantasia.

précédentsuivant

(Photo : Michael Becker/FOX)

Hamster a commencé par plaisanter en disant qu’il voulait être l’identité parce que son corps a la forme d’un hamster. Alors qu’il courait dans sa roue de hamster, il a dit qu’il avait l’impression d’être coincé dans une ornière, en partie à cause de la pandémie de COVID-19. Le hamster a ensuite fait le tour de sa cage, qui comprenait une assiette de légumes frais et une figure de poisson rouge. Une affiche de l’île d’Alcatraz a également été placée dans sa cage de hamster. Hamster a ajouté qu’il avait l’habitude d’être dans des “arènes”, mais qu’il relevait un nouveau défi avec The Masked Singer.

À partir de sa roue, Hamster a commencé une interprétation de “Oh, Pretty Woman” de Roy Orbison qui a choqué les juges en raison de sa voix profonde. Pour accompagner le thème “Back to School”, le spectacle a donné un aperçu des chanteurs via ce qu’il y a dans leurs casiers. Pour le hamster, son casier contenait une batte de baseball et, comme le plaisantait Cannon, l’odeur pure d’une cage de hamster. Compte tenu du côté humoristique de Hamster, Jeong a déclaré qu’il pensait qu’il pourrait être Bill Murray ou Brendan Fraser. McCarthy a partagé une litanie de suppositions dont Albert Brooks, Tim Allen et Andy Richter. Scherzinger était sur le même chemin, devinant Jack Black.

précédentsuivant

Après le démasquage de Mère Nature, la deuxième partie de la première a officiellement commencé. Pour donner le coup d’envoi, l’animateur Nick Cannon a présenté la dernière tournure de la saison, le Take It Off Buzzer. Il a expliqué qu’un membre du panel pourrait choisir d’appuyer sur le buzzer s’il est “100%” sûr de l’identité de quelqu’un. S’ils devinent correctement, la personne doit se démasquer immédiatement et sera ensuite renvoyée chez elle. Tous les juges qui réussissent leur action Take It Off Buzzer gagneront deux points pour le trophée Golden Ear. En revanche, s’ils se trompent, ils seront « sévèrement punis ». Comme cela change tellement la donne, un seul des juges peut appuyer sur le buzzer par groupe.

Eh bien, cela devient intéressant. ?? Selon vous, quel juge sera le premier à utiliser le Take It Off Buzzer ? 🚨 #TheMaskedSinger pic.twitter.com/dWWaDIIWpO – Le chanteur masqué (@MaskedSingerFOX) 24 septembre 2021

Comme si cette nouvelle tournure n’était pas assez surprenante, Cannon a annoncé qu’il y aurait deux concurrents Wildcard qui rejoindraient la compétition pour le groupe A. Avant que les concurrents restants du groupe A (Skunk, Puffer Fish et Bull) ne puissent prendre à la scène, les concurrents Wildcard auront leur chance de briller. L’animateur a présenté le hamster au public.

précédentsuivant

L’épisode de jeudi soir a repris là où ils s’étaient arrêtés, c’est-à-dire juste avant que l’identité de Mère Nature ne soit révélée. La série n’a pas tardé à révéler que Mère Nature était l’actrice Vivica A. Fox. Avant de quitter la scène, elle a dit aux juges de continuer à faire de leurs rêves une réalité. Et sur cette note de positivité, Mère Nature a fait sa révérence finale.

Dame Nature n’était autre que… l’actrice VIVICA A. FOX !!! #TheMaskedSinger pic.twitter.com/vPxt19vSa9 – Paul Bacon (@PaulBacon30) 24 septembre 2021

précédentsuivant