La compétition sur The Masked Singer tire à sa fin. Le groupe A – Bull, Pepper, Jester et Skunk – revient cette semaine pour les demi-finales. Quels concurrents se qualifieront pour la finale du Groupe A ? PopCulture.com sera là pour vous tenir au courant de toutes les actions de la « Demi-finale du groupe A ».

Cet épisode de la série animée par Nick-Cannon sera une double élimination. Ainsi, alors que Pepper, Jester, Skunk et Bull présenteront certainement leurs meilleures voix, seuls deux d’entre eux se qualifieront pour le prochain tour de la compétition. Ils rejoindront finalement les concurrents du groupe B (ceux qui se qualifieront pour les demi-finales) en finale. Pour le moment, le groupe B comprend Banana Split, Queen of Hearts, Mallard et Caterpillar.

Puisque deux chanteurs masqués partiront en fin de soirée, il n’y a pas de temps à perdre. Restez à l’écoute! (Vous pouvez également regarder l’émission en direct sur FuboTV, qui propose actuellement un essai gratuit.)

Mises à jour en direct (1)