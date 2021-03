Mises à jour en direct des élections de l’Assemblée: Amit Shah et Rahul Gandhi feront campagne en Assam pour les sondages de la phase 3; Mamata Banerjee fera campagne à Hooghly et Howrah

Mises à jour en direct des élections de l ‘Assemblée: Les sondages de phase 2 au Bengale occidental et en Assam auront lieu demain, soit le 1er avril.

Mises à jour en direct de l’élection de l’Assemblée 2021: avec la fin de la campagne pour les scrutins de phase 2 dans l’Assam et le Bengale occidental, l’attention s’est maintenant portée sur les circonscriptions qui se rendront aux urnes de la troisième phase dans ces deux États. Le chef du Congrès Rahul Gandhi, qui n’a pas pu atteindre l’Assam hier en raison du mauvais temps, fera campagne dans l’État aujourd’hui pour la troisième phase des sondages. Pour le BJP, le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, fera également campagne dans l’État pour la troisième phase. Il s’adressera à des rassemblements à Bijni, Hajo et Sonapur à Dispur. Assam CM Sarbananda Sonowal fera également campagne dans l’État. Au Bengale occidental, la ministre en chef Mamata Banerjee fera campagne à Hooghly et Howrah. Pour le BJP, le président du parti JP Nadda fera campagne dans l’État.

Au Tamil Nadu, Edappadi K Palaniswami fera campagne pour les candidats AIADMK ainsi que pour ses alliés. MK Staline fera également campagne pour les candidats DMK. Au Kerala, CM Pinarayi Vijayan fera campagne pour les candidats LDF. En campagne à Kasargod hier, le CM a promis de fermer le compte du BJP dans l’État. Le Premier ministre Narendra Modi était au Kerala hier où il a allégué un trucage de match entre le LDF et l’UDF. La dirigeante du Congrès Priyanka Gandhi a lancé hier une attaque cinglante contre le gouvernement du CPI (M) -LDF, le décrivant comme une dispense de «fraudes et escroqueries», qui suivait un manifeste «corporatif» au lieu du manifeste communiste. Elle a dit que le gouvernement du Front démocratique de gauche avait prêté allégeance au manifeste communiste, mais suivait en fait un «manifeste d’entreprise» comme le gouvernement Modi au Centre. Pendant ce temps, la scène est prête pour les sondages de phase 2 au Bengale occidental et en Assam. Le vote aura lieu demain, c’est-à-dire le 1er avril.

Lire la suite