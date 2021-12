Mises à jour en direct des manifestations des agriculteurs : les syndicats d’agriculteurs annulent les manifestations et quittent la frontière d’ici le 11 décembre

Des sources de SKM ont déclaré que la nouvelle proposition envoyée par le Centre clarifiait également que les achats de cultures sur MSP auprès des États ne seraient pas réduits.

Mises à jour en direct des manifestations des agriculteurs : le Samyukta Kisan Morcha a annoncé aujourd’hui qu’il mettait fin à sa manifestation et a déclaré que les agriculteurs quitteraient les frontières d’ici le 11 décembre. La décision a été prise après une réunion du SKM à la frontière de Singhu de prendre un dernier appel pour terminer l’année. longue agitation. Hier, un consensus a été atteint sur un projet de proposition révisé du Centre sur leurs demandes en suspens. Cependant, les dirigeants agriculteurs ont exigé une communication formelle sur papier à en-tête du gouvernement. Des sources au sein de l’organisme de coordination des agriculteurs ont indiqué qu’une fois que les syndicats ont reçu une communication formelle du gouvernement sur le nouveau projet de proposition convenu, l’agitation des agriculteurs, qui avait commencé aux trois points frontaliers de Delhi – Singhu, Ghazipur et Tikri – le 26 novembre dernier année, sera bientôt terminé. Le leader paysan et membre du comité central du SKM, Gurnam Singh Chaduni, a déclaré que le projet antérieur du gouvernement central sur les demandes en suspens ne leur était pas acceptable, à la suite de quoi une nouvelle proposition a été reçue du Centre mercredi.

Selon les sources du SKM, la nouvelle proposition envoyée clarifie que le gouvernement inclura des membres du SKM dans le comité sur le MSP et que les gouvernements de l’Uttar Pradesh, du Madhya Pradesh, de l’Uttarakhand et de l’Haryana ont accepté de retirer les affaires contre les agriculteurs avec effet immédiat. Les cas enregistrés contre des agriculteurs à Delhi seront également retirés. « Un consensus s’est dégagé sur la nouvelle proposition du gouvernement. Maintenant, une communication formelle signée sur papier à en-tête du gouvernement est attendue. SKM se réunira à nouveau demain à 12 heures, à Singhu Border, pour prendre une décision formelle par la suite de lever les morchas, ? a déclaré le SKM dans un communiqué à l’issue d’une réunion de son comité central. « Nous sommes d’accord avec le gouvernement concernant nos demandes », a-t-il déclaré.

Lire la suite