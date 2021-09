Mises à jour en direct des ministres du Cabinet du Gujarat et cérémonie de prestation de serment du Cabinet Bhupendra Patel

in

Bhupendra Patel (59 ans), un premier député d’Ahmedabad, a succédé lundi au nouveau ministre en chef du Gujarat.

Mises à jour en direct de la cérémonie de prestation de serment des ministres du Cabinet du Gujarat : les nouveaux ministres du gouvernement dirigé par Bhupendra Patel au Gujarat prêteront serment aujourd’hui à Raj Bhavan à Gandhinagar au milieu des spéculations selon lesquelles le BJP pourrait introniser de nouveaux visages dans le cabinet de l’État, avec un peu plus d’un an pour les sondages de l’Assemblée de l’État. Il y a eu du suspense sur les visages ministériels, dont les noms n’ont pas encore été déclarés, sur fond de formule de « pas de répétition » du BJP.

Plus tôt, le BJP au pouvoir avait annoncé que la cérémonie de prestation de serment aurait lieu mercredi après-midi et que les préparatifs de celle-ci avaient commencé à la maison du gouverneur de la capitale de l’État. Cependant, le plan a été abandonné par la suite et les bannières de la cérémonie d’assermentation ont également été retirées. Mercredi soir, le bureau du ministre en chef a annoncé que la cérémonie de prestation de serment des nouveaux ministres se tiendra jeudi à 13h30 au Raj Bhavan dans la capitale de l’Etat Gandhinagar. Patel (59 ans), un premier député d’Ahmedabad, a pris ses fonctions de nouveau ministre en chef du Gujarat lundi après la démission soudaine de Vijay Rupani samedi dernier.

