Mises à jour en direct des résultats des élections des organes locaux ruraux du Tamil Nadu: test décisif pour AIADMK et DMK alors que le décompte des voix est en cours

Résultats des élections de l’organe local rural du Tamil Nadu 2021 : Le dépouillement des votes pour les élections des collectivités locales rurales tenues dans neuf districts du Tamil Nadu est en cours aujourd’hui. Kancheepuram, Chengalpattu, Tenkasi, Vellore, Ranipet, Tiruppatur, Tirunelveli, Villupuram et Kallakurichi étaient les neuf districts qui se sont rendus aux urnes en deux phases les 6 et 9 octobre. Le DMK et l’AIADMK au pouvoir sont les principaux candidats. L’allié de l’AIADMK, le PMK, a choisi de concourir seul dans les neuf districts, tandis qu’un autre allié, le BJP, a concouru seul dans le district de Kallakurichi.

Le taux de participation lors de la première phase des scrutins était de 74,37 %, tandis que celui de la deuxième phase était de 73,27 %, selon la Commission électorale de l’État du Tamil Nadu. Selon l’organisme de vote, Villupuram a enregistré un taux de participation maximum de 83,6% et Tirunelveli le plus bas de 65%. Alors que Kallakurichi a enregistré 82 %, Ranipet : 75,3, Thirupathur : 73,5, Kancheepuram : 72, Chengalpattu et Tenkasi 70 chacun, respectivement, et Vellore, 68 %.

