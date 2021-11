Mises à jour en direct des résultats NEET 2021 : les candidats recevront une carte de score NEET sur leur adresse e-mail enregistrée ; les résultats seront bientôt disponibles sur Neet.nta.nic.in

Les aspirants NEET ont demandé des réponses aux responsables concernant le retard

Mises à jour en direct du résultat NEET 2021 : La National Testing Agency (NTA) publiera bientôt les résultats de l’examen NEET-UG 2021. La NTA enverra des fiches de score NEET-UG à l’identifiant de courrier électronique enregistré des étudiants, garantissant que le résultat sera bientôt publié sur le site officiel. L’examen a eu lieu le 12 septembre 2021 et plus de 16 aspirants lakh se sont présentés pour le test d’entrée en médecine. Avant de déclarer le résultat NTA neet.nic.in 2021, la NTA publiera la clé de réponse NEET UG 2021 sur ntaresults.nic.in. En plus des résultats, la NTA publiera également la liste des 50 meilleurs détenteurs de classement/toppers NEET 2021.

La Cour suprême de l’Inde a autorisé l’agence à annoncer les résultats la semaine dernière, en suspendant une ordonnance de la Haute Cour de Bombay ordonnant à la NTA de procéder à un réexamen, pour deux candidats dont les questions et les feuilles OMR s’étaient mélangées à un centre du Maharashtra. La cour suprême, dans la réponse, a déclaré que les résultats de plus de 16 étudiants lakh ne peuvent pas être suspendus pour deux candidats.

Une fois le résultat NEET UG 2021 publié, les autorités de conseil nationales et étatiques organiseront des conseils pour le même.