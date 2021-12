Mises à jour en direct du coronavirus Omicron: Omicron devient la version dominante du coronavirus aux États-Unis, le nouveau décompte des variantes de l’Inde franchit la barre des 170

Covid-19 India Live News, Nouveaux cas de variantes Omicron en Inde, statistiques sur les vaccins contre le coronavirus et enregistrement Dernière mise à jour en direct, 20 décembre : Delhi a mené l’augmentation du décompte Omicron lundi avec huit cas, suivi de près par le Karnataka et le Kerala avec cinq et quatre cas , respectivement.

Enregistrement des vaccins contre le coronavirus, cas de variantes du coronavirus Omicron en Inde Dans une préoccupation mondiale, les responsables fédéraux de la santé ont confirmé lundi qu’Omicron avait devancé les autres variantes aux États-Unis et y était désormais la version dominante du coronavirus. Les chiffres des Centers for Disease Control and Prevention ont montré une augmentation de près de six fois de la part d’infections d’omicron en seulement une semaine, a rapporté l’agence de presse PTI.

L’Inde a également connu une augmentation significative des cas d’Omicron lundi, ce qui a créé un sentiment de peur et de prudence parmi la population et les gouvernements des États. Delhi a mené l’augmentation du décompte d’Omicron lundi avec huit cas, suivi de près par le Karnataka et le Kerala avec respectivement cinq et quatre cas. Un cas chacun a également été signalé au Rajasthan et au Gujarat. Le ministre de la Santé Mansukh Mandaviya a informé que sur le total des 161 cas de la nouvelle variante détectés lundi, 13% étaient bénins, 80% étaient asymptomatiques et 44 s’étaient rétablis jusqu’à présent. Le ministre a déclaré que le Centre surveille de près la situation d’Omicron dans le pays et que le virus a également été cultivé dans des laboratoires nationaux pour tester l’efficacité des vaccins existants. Il a également déclaré que la première et la deuxième vague du coronavirus avaient préparé le gouvernement à organiser un « stock tampon de médicaments importants » en cas de besoin.

Au milieu de la peur d’Omicron et du nombre croissant de cas de coronavirus à Delhi, le ministre en chef Arvind Kejriwal a déclaré lundi après-midi que tous les échantillons testés positifs pour l’infection seraient désormais envoyés pour le séquençage du génome, a rapporté l’agence de presse PTI. La décision a été prise lors d’une réunion de l’Autorité de gestion des catastrophes de Delhi au cours de laquelle la situation d’Omicron, y compris ses effets possibles et les mesures à prendre pour y faire face, a été discutée, a déclaré le CM de Delhi, cité par PTI. Kejriwal a même exhorté le gouvernement à autoriser les injections de rappel aux habitants de la ville entièrement vaccinés. Le ministre en chef a également demandé à la population de ne pas paniquer et de s’assurer qu’elle porte des masques lorsqu’elle sort pour se protéger contre le virus.

Le nombre de cas de coronavirus est également signalé par centaines à travers le pays. Alors que le Maharashtra a signalé lundi 544 nouvelles infections à Covid-19, le Tamil Nadu en a enregistré 605. Le Kerala, en revanche, a enregistré 2 230 nouvelles infections dans l’État, ce qui a porté le nombre de cas à 52 07 990.

Voici les dernières mises à jour de Covid-19 vérifiées en Inde et dans le monde :

