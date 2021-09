in

Cyclone Gulab EN DIRECT : Le Comité national de gestion de crise (NCMC) a également fait le point sur l’état de préparation dans les zones pour faire face à la tempête cyclonique. (Image représentative)

Cyclone Gulab à Andhra Pradesh, Odisha Mises à jour LIVE : Odisha a été averti de l’arrivée d’un cyclone, nommé Gulab, quatre mois seulement après avoir été frappé par le cyclone Yaas. Selon l’IMD, le cyclone devrait toucher terre dimanche dans l’Andhra Pradesh et, par conséquent, le département a émis une alerte orange dans le nord de l’Andhra Pradesh ainsi que sur les côtes sud d’Odisha. L’alerte a été sonnée après que le département a remarqué que la profonde dépression sur le golfe du Bengale s’est intensifiée samedi. Au milieu de cela, jusqu’à présent, le Bengale occidental n’est pas susceptible d’être touché en raison du cyclone ‘Gulab’.

Après que l’IMD ait sonné l’avertissement, l’Andhra Pradesh et l’Odisha ont commencé à se préparer pour les opérations de secours et de sauvetage, avec la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe (NDRF), la Force d’action rapide en cas de catastrophe d’Odisha (ODRAF) et les équipes du SDRF déployées avec d’autres services d’urgence. dans les zones susceptibles d’être gravement touchées par le cyclone. Le Comité national de gestion de crise (NCMC) a également fait le point sur l’état de préparation dans les zones pour faire face à la tempête cyclonique.

