Mises à jour en direct du cyclone Yaas: Odisha, Bengale en alerte; Une profonde dépression va s’intensifier en tempête cyclonique aujourd’hui

La Garde côtière indienne (ICG) mobilise ses moyens en vue du cyclone Yaas qui devrait frapper la côte est le 26 mai (Photo PTI)

Mises à jour en direct de Cyclone Yaas: Alors même que l’Inde peine à revenir à la normale après que le puissant cyclone Tauktae a frappé son Ghat occidental il y a une semaine, un puissant cyclone est en route vers le Ghat oriental. Nommé par Oman, le cyclone Yaas est actuellement à un stade de dépression profonde dans le golfe du Bengale. Il s’intensifiera en cyclone aujourd’hui et atteindra le Bengale, l’Odisha et d’autres régions côtières de l’Est de l’Inde mercredi prochain. Les gouvernements des États sont déjà en alerte, les garde-côtes indiens mobilisant les forces et exhortant la population à ne pas s’aventurer dans la mer. Ceux qui ont déjà quitté le rivage sont priés de retourner à terre le plus tôt possible. Si le rythme actuel se poursuit, le cyclone Yaas frappera la côte entre Paradip et l’île de Sagar avec une rafale de vent de 165 km / h. Alors que l’Inde se prépare pour un autre cyclone, voici les dernières et les plus rapides mises à jour de Cyclone Yaas: