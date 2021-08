Mises à jour en direct du discours du jour de l’indépendance de Modi 2021: le PM Modi déploiera le drapeau tricolore au Fort Rouge pour la 8e fois

Le Premier ministre Narendra Modi arrivera au Fort Rouge vers 7 heures du matin et il sera reçu par le ministre de la Défense Rajnath Singh.

Mises à jour en direct du discours du Premier ministre Modi sur le jour de l’indépendance 2021 : à l’occasion du 75e jour de l’indépendance, le Premier ministre Narendra Modi déploiera le drapeau national des remparts de l’emblématique Fort Rouge pour la 8e fois consécutive aujourd’hui. L’Inde commémore son 75e jour de l’indépendance sous le nom d’« Azadi ka Amrit Mahotsav », au cours duquel une série d’événements ont été organisés à travers le pays. Pour célébrer le 75e jour de l’indépendance du pays, deux hélicoptères Mi-17 1V de l’Indian Air Force (IAF) feront également pleuvoir des pétales de fleurs sur le site pour la première fois de l’histoire. Le Premier ministre Modi a invité des athlètes et interagira avec eux après la cérémonie. Environ 240 olympiens, personnels d’encadrement et responsables de l’ISC et des fédérations sportives ont également été invités à honorer le Sentier Gyan devant les remparts. Un bloc séparé a été créé du côté sud des remparts du Fort Rouge pour les guerriers Corona tels que les agents de santé pour les honorer de jouer un rôle vital dans la lutte contre la pandémie, a indiqué le ministère.

Le Premier ministre Narendra Modi arrivera au Fort Rouge vers 7 heures du matin et il sera reçu par le ministre de la Défense Rajnath Singh, le ministre d’État à la Défense Ajay Bhatt et le secrétaire à la Défense Ajay Kumar. Kumar présentera le lieutenant-général Vijay Kumar Mishra, officier général commandant (GC), région de Delhi, au PM. «La zone du gouvernement de Delhi conduira ensuite Modi à la base de salut où un inter-services et un garde de police de Delhi présenteront un salut général au Premier ministre. Par la suite, le Premier ministre inspectera la garde d’honneur », a déclaré le ministère. Le contingent de la garde d’honneur du Premier ministre sera composé d’un officier et de 20 hommes de l’armée, de la marine, de l’armée de l’air et de la police de Delhi, a-t-il indiqué. Après avoir inspecté la Garde d’Honneur, le PM se rendra aux remparts du Fort Rouge où il sera accueilli par le Ministre de la Défense, le Ministre d’Etat chargé de la Défense, le Chef d’Etat-Major des Défenses le Général Bipin Rawat, le Chef d’Etat-Major des Armées le Général MM Naravane, le chef d’état-major de la marine, l’amiral Karambir Singh et le chef d’état-major de l’air, le maréchal en chef de l’air RKS Bhadauria. “La région du gouvernement de Delhi conduira le Premier ministre jusqu’à l’estrade sur les remparts pour hisser le drapeau national”, a déclaré le ministère. Après avoir été hissé, le drapeau tricolore recevra un « Rashtriya Salute ».

