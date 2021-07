Mises à jour en direct du Parlement sur la session de la mousson, Mise à jour en direct sur les actualités du Parlement : l’opposition demande une enquête sur la rangée Pegasus ; le deuxième jour s’annonce orageux

in

L’opposition a exigé une enquête approfondie et le limogeage du ministre de l’Intérieur Amit Shah, tandis que le gouvernement a maintenu qu’il n’avait rien à voir avec la ligne Pegasus.

Mises à jour en direct de la session de la mousson : le premier jour de la session de la mousson du Parlement ayant été annulé en raison d’ajournements répétés sur divers problèmes, notamment l’inflation, les lois agricoles et la ligne d’espionnage de Pegasus, le deuxième jour de la session s’annonce également orageux. L’opposition a exigé une enquête approfondie et le limogeage du ministre de l’Intérieur Amit Shah, tandis que le gouvernement a maintenu qu’il n’avait rien à voir avec cela. Bien que le ministre des TI Ashwini Vaishnaw ait fait une déclaration au Lok Sabha sur la question, la même chose n’a pas réussi à apaiser les bancs de l’opposition. Le député du Congrès de Trinamool, Sukhendu Sekhar Ray, a déjà donné un avis à la Rajya Sabha en vertu de la règle 267 pour discuter de la question de l’espionnage de Pegasus.

Hier, le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a également fustigé le Congrès de l’opposition et les organisations internationales pour avoir suggéré que le gouvernement était impliqué dans la surveillance des téléphones de politiciens, de journalistes et d’autres, affirmant qu’il s’agissait d’un “rapport de perturbateurs pour des obstructeurs” qui veulent faire dérailler l’Inde. trajectoire de développement avec leurs conspirations. D’autre part, le Premier ministre Narendra Modi rencontrera probablement aujourd’hui les chefs de file de divers partis politiques dans le but d’assurer le bon fonctionnement de la maison. Le gouvernement a inscrit 17 nouveaux projets de loi à présenter au cours de la session. Trois des projets de loi visent à remplacer les ordonnances publiées récemment.

