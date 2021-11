Mises à jour en direct du projet de loi sur la crypto-monnaie 2021 : le projet de loi sur la crypto et la monnaie numérique officielle sera présenté lors de la session d’hiver du Parlement

Modi Govt présentera le projet de loi sur la crypto-monnaie 2021 au Parlement lors de la session d’hiver.

Le projet de loi sur la crypto-monnaie 2021 au Parlement Mises à jour en direct: Le gouvernement central est sur le point de présenter le très attendu projet de loi 2021 sur la crypto-monnaie et la monnaie numérique officielle au Parlement lors de la session d’hiver qui commence aujourd’hui. L’industrie de la crypto attend une réglementation positive qui pourrait permettre d’investir et de négocier dans la crypto avec certaines restrictions. Le buzz autour du Crypto Bill jusqu’à présent a été à la fois positif et négatif.

Le Crypto Bill est l’un des nombreux éléments de la liste des projets de loi qui seront présentés au Parlement lors de la session d’hiver. La semaine dernière, la confusion et la panique se sont emparées du marché de la crypto en Inde, car le libellé de la description de la facture de crypto-monnaie sur la liste était le même que l’année dernière. Il a répété l’intention du gouvernement d’interdire les crypto-monnaies privées.

Cependant, les avis sont partagés jusqu’à présent sur ce que le gouvernement entend par utiliser le terme crypto-monnaie privée. Pour plus de clarté, nous devrons attendre que le projet de loi sur la crypto-monnaie 2021 tombe dans le domaine public.

Suivez cet espace pour tout le buzz autour du projet de loi sur la crypto-monnaie 2021 (attentes, détails, points clés, suggestions d’experts pour les investisseurs crypto en Inde et plus encore…