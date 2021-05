Mises à jour en direct du Super Cyclone Yaas: Cyclone Yaas tropical dans le Bengale occidental (WB), Odisha, Andhra Pradesh Dernière mise à jour, prévisions météo aujourd’hui en direct, Cyclone Yaas Localisation actuelle Couverture en direct

Des nuages ​​sombres planent dans le ciel avant l’atterrissage du cyclone Yaas à Dhulagarh dans le district de Howrah. (Photo PTI)

Emplacement en direct du cyclone tropical Yaas, Super Cyclone Yaas Dernière mise à jour en direct: Le cyclone Yaas, qui devrait toucher terre mercredi après-midi à Odisha, s’est intensifié en une violente tempête cyclonique. Le département météorologique indien a déclaré qu’au moment de son arrivée, le cyclone Yaas appartiendrait probablement à la catégorie des «tempêtes cycloniques très sévères». Cependant, certains experts suggèrent que puisque la tempête s’est formée plus près de la terre, elle n’aura pas le temps de voyager beaucoup plus longtemps et pourrait ne pas être aussi puissante. Mais en même temps, nous ne pouvons pas être sûrs des tempêtes. Même si le degré de gravité de l’atterrissage peut baisser d’un cran, la vaste population sur la trajectoire du cyclone Yaas est préoccupante.

Alors que les États se préparent pour la première tempête du golfe du Bengale, voici les dernières mises à jour les plus rapides et vérifiées de Cyclone Yaas: