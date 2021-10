Mises à jour en direct sur l’arrêt de la drogue à Mumbai: Bombay SC entendra la demande de libération sous caution d’Aryan Khan, Nawab Malik poursuit sa tirade contre le NCB

NCB a affirmé qu’Aryan Khan et une femme nommée Pooja Dadlani, la manager de Shah Rukh Khan, falsifiaient les preuves et les témoins dans l’affaire dans le but de faire dérailler l’enquête.

La Haute Cour de Bombay reprendra mercredi l’audience sur la demande de libération sous caution déposée par le fils de l’acteur Shah Rukh Khan, Aryan Khan, qui a été arrêté plus tôt ce mois-ci dans l’affaire de saisie de drogue de croisière. Mardi, le Bureau de contrôle des stupéfiants s’est opposé à la demande de libération sous caution de Khan, alléguant que le jeune homme de 23 ans n’était pas seulement un consommateur de drogue, mais également impliqué dans le trafic de drogue illicite. L’agence a également affirmé qu’Aryan Khan et une femme nommée Pooja Dadlani, la directrice de Shah Rukh Khan, falsifiaient les preuves et les témoins dans l’affaire dans le but de faire dérailler l’enquête.

De l’autre côté, les avocats d’Aryan Khan ont soumis au HC une note supplémentaire, déclarant qu’il n’a rien à voir avec les allégations et contre-allégations qui circulent entre le directeur de zone du NCB, Sameer Wankhede, et certaines personnalités politiques.

Lire la suite