Mises à jour en direct sur le coronavirus: alors que le pays enregistre le plus haut bond en une journée en 84 jours, le taux de récupération baisse légèrement

L’Inde a maintenant également une récupération totale de près de 1,1 million de personnes.

Dernières mises à jour du coronavirus: L’Inde a signalé plus de 25000 cas au cours des dernières 24 heures, portant le nombre de cas actifs à 2,10,544, tandis que 161 décès ont porté le nombre total de décès dus au coronavirus en Inde à 1,58,607. Cependant, l’Inde a maintenant également une récupération totale de près de 1,1 million de personnes. Notamment, le nombre de cas quotidiens signalés par l’Inde au cours de la dernière journée a marqué la plus forte augmentation quotidienne que le pays ait connue au cours des 84 derniers jours, augmentant les inquiétudes autour d’une deuxième vague de virus. Le nombre de cas actifs dans le pays représente désormais 1,85% du total des infections.

Pendant ce temps, le taux de récupération est passé de 96,82% samedi matin à 96,75% dimanche matin.

Au milieu des cas en augmentation, le Maharashtra a réimposé un verrouillage complet d’une semaine dans 16 points chauds à Nagpur à partir de lundi, tandis que les administrations de district imposent des mesures de verrouillage comme requis dans diverses parties de l’État. Le Kerala, le Pendjab et Delhi font également partie des États où le nombre croissant de cas est préoccupant.

D’un autre côté, la campagne de vaccination en Inde a progressé de manière robuste. Selon les données fournies par le Centre samedi soir, plus de 2,91 crores de doses du vaccin avaient été administrés depuis le début de la campagne à la mi-janvier. Parmi ceux-ci, 9,74 coups de lakh avaient été administrés samedi jusqu’à 19 heures. Alors que 73,31,498 travailleurs de la santé ont reçu la première dose de coronavirus, 42,58,297 ont également reçu une deuxième dose du vaccin. Dans le même temps, les travailleurs de première ligne, qui étaient le deuxième groupe à recevoir les vaccins, ont reçu un total de plus de 83 doses de lakh, dont 72,96,474 étaient des premières doses et plus de 10,5 lakh étaient des secondes doses.

Le dernier groupe de 26 crores à avoir reçu la vaccination comprend des personnes âgées, dont 78,66,241 ont reçu la première dose, et des personnes entre 45 et 59 ans souffrant de comorbidités, et ce groupe a reçu plus de 13,8 lakh premières doses.

Alors que l’Inde a mené avec succès un programme de vaccination à domicile, elle a également livré 586 lakh doses de vaccins à plus de 70 autres pays, émergeant comme un pays clé dans la lutte contre la pandémie.