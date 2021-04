Mises à jour en direct sur le coronavirus Inde: cas quotidiens de coronavirus à Delhi, Maharashtra, Karnataka, UP, Punjab, MP, Gujarat, nouvelles directives de verrouillage du coronavirus, Coronavirus Night Curfew Live News

L’Inde est-elle devenue le nouvel épicentre de la pandémie de coronavirus? (Photos: PTI / .)

Nouveaux cas de coronavirus en Inde Mises à jour en direct: Un jour où l’Inde a créé un sombre record du nombre le plus élevé de nouveaux cas de Covid-19 en une seule journée depuis le début de la pandémie de coronavirus – 1,84, 372 pour être précis – des lakhs de dévots ont été vus plonger dans le Saint Gange pendant le en cours Kumbh Mela à Haridwar. Ailleurs, des villes comme Delhi et Mumbai ont été témoins d’un exode régulier de la main-d’œuvre migrante en raison du couvre-feu semblable à celui du verrouillage et de la crainte de restrictions plus strictes. Alors, comment le deuxième pays le plus peuplé du monde lutte-t-il contre la deuxième vague du coronavirus? Eh bien, la réponse directe à cela est – nous nous battons toujours, il n’y a pas de reddition et c’est ce qui compte! Des médecins fatigués du Chhattisgarh aux fours de fusion des terrains de crémation de Surat, chaque ville, village, le village a une histoire de désespoir et d’épuisement absolus. Alors que le Centre a maintes fois soutenu qu’il ne manquait pas de coups de poing Covid, les responsables de l’État ont une histoire totalement différente à raconter.

Bien que personne ne veuille un verrouillage et que tout le monde veuille le vaccin, le problème réside dans le fait qu’il n’y a pas encore de plan d’action. C’est dans ce contexte que le couvre-feu corona du Maharashtra peut aider l’Inde à formuler une nouvelle stratégie.

Pendant ce temps, il y a une demande croissante parmi les étudiants d’autres conseils d’État pour annuler les examens après que la CBSE a décidé d’annuler les examens de classe X et de reporter les examens de classe XII. Étant donné que le coronavirus ne va nulle part, de si tôt, même le secteur de l’éducation doit voir comment il peut donner les leçons sans mettre la santé des élèves en danger. Le moment est-il également venu pour les partis politiques d’introspecter les rassemblements électoraux? Ou sommes-nous prêts à changer notre mode de vie autour du nouveau coronavirus? Telles sont quelques-unes des questions à prendre en considération.

