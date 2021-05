Mises à jour en direct sur le coronavirus Inde: l’Inde obtiendra-t-elle le soutien des États-Unis pour augmenter l’approvisionnement en vaccins? Tous les yeux sur le voyage américain de Jaishankar

Un médecin traite un patient infecté par un champignon noir au collège médical et à l’hôpital NSCB de Jabalpur. (Photo PTI)

Coronavirus en Inde, infection fongique noire en Inde Dernières nouvelles: L’Inde signale le moins de cas de Covid avec des experts affirmant que la deuxième vague mortelle du coronavirus reculerait fin juin ou début juillet. Les États de l’Inde jouent cependant en toute sécurité et ont prolongé les verrouillages / couvre-feu corona. Les freins ont contribué à réduire la charge de travail quotidienne. Mais c’est le très petit stock de vaccins qui cause d’énormes tensions à la fois aux responsables de l’État et aux responsables de la santé. Les centres de vaccination dans des villes comme Delhi et Mumbai ont cessé de fonctionner en raison d’un manque de stock. Les gens ont du mal avec le portail CoWIn pour obtenir le créneau horaire et s’ils ont la chance d’obtenir la réservation, beaucoup rentrent chez eux sans recevoir le coup Covid. Le bourdonnement des appels d’offres mondiaux pour les vaccins des États s’éteint également. Moderna a dit au Punjab qu’il ne traitait qu’avec le gouvernement national et non avec les autorités de l’État. Dans un tel scénario, comment l’Inde se préparera-t-elle pour la troisième vague? Alors que les États ont du mal à trouver une solution fonctionnelle, voici les dernières mises à jour corona de l’Inde et du monde entier: