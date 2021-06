Mises à jour en direct sur le coronavirus: l’Inde détecte un peu plus de 1 lakh de nouveaux cas, les décès baissent en dessous de 3 000; les grandes villes entrent en phase de déverrouillage

Les travailleurs nettoient les locaux du centre commercial Select Citywalk à Saket, alors que le processus de déverrouillage du verrouillage en cours de Covid-19 commence, à New Delhi. (photo PTI)

Mises à jour en direct sur le coronavirus: l’Inde verra la réouverture et la reprise progressives des activités économiques alors même que les États expriment leur inquiétude face à l’épuisement des stocks de vaccins. La capitale nationale Delhi fait également partie de la phase de déverrouillage, le taux de positivité ayant chuté à 0,5%. Hormis les marchés et centres commerciaux, le métro de Delhi reprendra ses services. Dans l’Uttar Pradesh voisin, le gouvernement de Yogi Adityanath a également levé le couvre-feu corona, sauf à Saharanpur, Meerut et Gorakhpur. Maharashtra entrera également dans la phase 1 du processus de déverrouillage. Cependant, les experts ont fait preuve de prudence car l’Inde n’a toujours pas vacciné un nombre suffisant de personnes. À ce jour, moins de 4% de la population totale a reçu les deux doses du vaccin Covid. Alors que le décompte corona montre que le pire est passé, mais avec le passé, les antécédents montrent le contraire. Alors, l’Inde a-t-elle enfin tiré la leçon des horreurs de la deuxième vague de coronavirus et est-elle prête pour un déverrouillage calibré ? Le jury est sorti. Alors que les bazars de la ville se préparent pour les acheteurs, voici les dernières mises à jour de l’Inde et du monde entier :