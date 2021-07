Mises à jour en direct sur le coronavirus: mise à jour en direct sur la vaccination contre le coronavirus en Inde le 17 juillet, dernière mise à jour de la troisième vague de Covid-19, faits et chiffres sur le coronavirus, coronavirus Delta Plus nouveaux symptômes et cas de variante

Au milieu des craintes de la troisième vague de coronavirus dans le pays, le Premier ministre Narendra Modi lors d’une réunion avec un groupe restreint de ministres en chef. (Photo : PTI)

Statistiques sur le coronavirus en Inde, cas et décès de Covid-19 en Inde le 17 juillet Mises à jour en direct : Un total de 38 079 nouveaux cas de coronavirus ont été signalés au cours des dernières 24 heures, portant le nombre de cas actifs à 4,24 lakh dans le pays. Au milieu des craintes de la troisième vague de coronavirus dans le pays, le Premier ministre Narendra Modi, lors d’une réunion avec un groupe restreint de ministres en chef, a déclaré que les gouvernements des États devaient prendre toutes les précautions pour éviter la troisième vague dans le pays. La réunion convoquée par le Premier ministre Modi a réuni les ministres en chef des six États qui ont signalé une augmentation du nombre de cas de coronavirus, notamment le Kerala, l’Odisha, le Maharashtra, l’Andhra Pradesh, le Karnataka et le Tamil Nadu. Le Premier ministre Modi lors de la réunion a mentionné que plus de 80% des cas de coronavirus et des décès liés à Covid-19 étaient venus de ces six États au cours de la semaine dernière et a déclaré que les tests, le suivi, le traitement et la vaccination devraient être la stratégie des gouvernements des États.

Pendant ce temps, le gouvernement central adoptant une approche prudente a déclaré à la Cour suprême que Kanwar Yatra ne devrait pas être autorisé par les gouvernements des États compte tenu de la situation de Covid-19. Le centre a également déclaré à la cour que les États devraient concevoir un système de citernes à travers lequel l’eau bénite du Gange peut être mise à la disposition des fidèles dans différentes parties du pays. Ferme sur l’autorisation du Kanwar Yatra dans l’État, le gouvernement de l’Uttar Pradesh dirigé par CM Yogi Adityanath a également été invité par la plus haute juridiction à reconsidérer sa décision d’autoriser le Kanwar Yatra dans l’État cette année.

Sur le plan mondial, le Japon, qui organisera les Jeux olympiques cette année, a déclaré qu’un cas positif au Covid-19 avait été détecté au village olympique de Tokyo. La multiplication des cas dans différentes parties du pays et davantage d’incidents de ce type pourraient avoir des implications sur le bon déroulement des Jeux Olympiques cette année.

Suivez notre blog LIVE pour toutes les dernières mises à jour sur Covid-19 :