Mises à jour en direct sur le coronavirus Omicron India : la hausse mondiale d’Omicron inquiète les experts de la santé ; Nécessité d’étendre et de renforcer les programmes de vaccination dans le monde, selon le scientifique en chef de l’OMS

L’Inde a signalé 6 563 nouveaux cas de Covid-19, 132 décès et 8 077 guérisons au cours des dernières 24 heures lundi matin.

Enregistrement des vaccins contre le coronavirus, cas de variantes du coronavirus Omicron en Inde Le ministre de la Santé du Karnataka, le Dr Sudhakar K, a confirmé cinq nouveaux cas de variante Omicron dans l’État. « Cinq nouveaux cas de la variante Omicron de COVID19 ont été confirmés le 19 décembre dans l’État. Les cinq patients sont originaires de Dharwad, Bhadravathi, Udupi et Mangaluru », a déclaré le ministre cité par l’agence de presse ANI. Le Karnataka est confronté à une situation difficile car il a également enregistré 300 nouveaux cas de coronavirus dimanche. Le nombre total de cas de Covid-19 de l’État a touché 30 02 427 le même jour.

Le décompte indien des cas d’Omicron a franchi la barre des 150 dimanche après que le Maharashtra a signalé six autres cas de la nouvelle variante. Le décompte Omicron de l’État a maintenant atteint 54. Selon l’agence de presse PTI, deux de ces patients avaient déjà voyagé en Tanzanie, deux autres étaient revenus d’Angleterre et un du Moyen-Orient. Ces cinq personnes sont complètement vaccinées. Un autre patient est un garçon de cinq ans de Junnar à Pune qui est un contact étroit des voyageurs de Dubaï de Junnar, a rapporté PTI. Le Maharashtra a également enregistré 902 nouveaux cas de coronavirus et neuf décès dimanche, ce qui montre clairement que la situation est sombre dans l’État. La nouvelle agence PTI a cité un communiqué du département de la santé de l’État indiquant que la ville de Mumbai a signalé 321 nouveaux cas et deux décès, portant le décompte de la métropole à 7 67 050 et le bilan à 16 365.

Même la capitale nationale a enregistré dimanche la plus forte augmentation quotidienne de cas de Covid depuis le 27 juin. Selon les données partagées par le service de santé de la ville, Delhi a enregistré dimanche 107 nouvelles infections à coronavirus. D’autre part, les îles Andaman et Nicobar ont annoncé la réalisation d’une vaccination à 100% contre le Covid à double dose. L’administration a déclaré qu’elle était la première parmi les États et territoires de l’Union à réaliser l’exploit en utilisant uniquement Covishield.

Sur le plan international, le principal conseiller médical de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré dimanche que la variante Omicron « fait juste rage dans le monde » et que le président américain Joe Biden envisage de donner « un avertissement sévère de ce à quoi ressemblera l’hiver » pour Américains non vaccinés, a rapporté l’agence de presse PTI. La situation au Royaume-Uni semble s’aggraver avec plus de 10 000 nouveaux cas Omicron signalés dimanche. Le nombre total d’infections à Covid-19 au Royaume-Uni était bien supérieur à 90 000 cas. Gardant la propagation rapide de la variante Omicron au Royaume-Uni, l’Allemagne a resserré ses restrictions de voyage pour les personnes venant de Grande-Bretagne.

Pendant ce temps, l’Inde a signalé 6 563 nouveaux cas de Covid-19, 132 décès et 8 077 guérisons au cours des dernières 24 heures lundi matin. Le nombre de cas actifs du pays s’élève à 82 267, ce qui est le plus bas en 572 jours, selon les données partagées par le ministère de la Santé et du Bien-être familial.

Financial Express Online vous apporte les dernières mises à jour sur la pandémie de coronavirus. Restez à l’écoute.