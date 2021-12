Mises à jour en direct sur le coronavirus Omicron India : l’Inde enregistre 7 415 nouveaux cas de Covid-19, 289 décès ; Le ministère de la Santé exhorte les gens à éviter les rassemblements de masse au milieu du nombre croissant de cas Omicron

Une baisse de 830 cas a été enregistrée dans le nombre de cas actifs de Covid-19 en l’espace de 24 heures et plus de 136 doses de vaccin crore ont été administrées jusqu’à présent dans le cadre de la campagne de vaccination nationale. Mais cette réalisation semble avoir été éclipsée par le nombre croissant de cas Omicron dans le pays.

Enregistrement des vaccins contre le coronavirus, cas de variantes du coronavirus Omicron en Inde L’Inde a enregistré un total de 7 145 nouveaux cas de Covid-19 et 289 décès au cours des dernières 24 heures, selon les données partagées par le ministère de la Santé de l’Union samedi matin. Les données ont également souligné qu’un total de 8706 récupérations ont été effectuées au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre total de récupérations à 3 41 71 471. Le taux de récupération s’élève actuellement à 98,38%, ce qui est le plus élevé depuis mars 2020.

Le nombre de cas actifs en Inde s'élève à 84 565, ce qui est le plus bas en 569 jours.

Vendredi, lors d’un point de presse hebdomadaire, Lav Agrawal, co-secrétaire du ministère de la Santé, a souligné la menace mondiale croissante des cas d’Omicron et a exhorté la population à éviter les déplacements inutiles. Agrawal a déclaré que l’Inde a jusqu’à présent signalé 101 cas de la variante Omicron dans 11 États. Le ministère a également signalé la propagation rapide d’Omicron, qui est une source de préoccupation majeure pour le gouvernement. « Omicron se propage plus rapidement que la variante Delta en Afrique du Sud, où la circulation Delta était faible. Il semble également se propager plus rapidement que Delta dans les endroits où l’incidence de Delta est élevée, comme au Royaume-Uni », a déclaré Agrawal.

Le ministère a averti les gens d’éviter les rassemblements de masse, en particulier autour du Nouvel An en raison du nombre croissant de cas Omicron, et la prudence a de nouveau été soulevée vendredi par le Dr Balram Bhargava, DG ICMR. « C’est le moment d’éviter les voyages non essentiels, les rassemblements de masse et il est très important d’observer des festivités de faible intensité (Noël, Nouvel An) », a déclaré Bhargava.

Dans un autre développement mondial, l’Organisation mondiale de la santé a publié une liste d’utilisation d’urgence pour Covovax, le vaccin anti-Covid produit par le Serum Institute of India (SII) basé à Pune sous licence de Novavax. Le PDG de SII, Adar Poonawalla, a déclaré : « Il s’agit d’une autre étape importante dans notre lutte contre Covid-19, Covovax est désormais approuvé par l’OMS pour une utilisation d’urgence, montrant une excellente sécurité et efficacité. »

