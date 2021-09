Mises à jour en direct sur le coronavirus: Post Ganpati, tous les yeux sur le décompte de Covid à Mumbai

Un agent de santé administre le vaccin contre le COVID-19 lors d’une campagne de vaccination spéciale de la municipalité à un arrêt de bus à Ahmedabad. (Photo AP)

Cas de coronavirus en Inde aujourd’hui, mises à jour en direct des statistiques sur le coronavirus en Inde : L’Inde est-elle enfin sortie de la morosité de Covid et a appris à vivre avec le virus ? Les chiffres montrent une tendance saine. Avec la baisse constante des infections quotidiennes et des cas actifs, l’histoire de Covid en Inde a pris un nouveau tournant. Selon certaines informations, le ministère de l’Intérieur de l’Union pourrait également lever l’interdiction imposée aux touristes internationaux de visiter l’Inde. Le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a également déclaré que l’Inde pourrait commencer à exporter les vaccins Covid-19 à partir du mois prochain. Maintenant, voici une capture. Au milieu de toutes les célébrations des jalons records, nous devons comprendre un point clé – la vaccination complète. Selon les données du gouvernement au 20 septembre, l’Inde a réussi à administrer des doubles doses du vaccin contre le coronavirus à 22,2% de la population éligible. Lorsque vous le regardez en termes de couverture totale, cela signifie que même pas 1/3 de la population totale de l’Inde est complètement vacciné. Avec l’augmentation des cas de rupture et la prévalence de nouvelles variantes, cela ne présage rien de bon. Bien que la couverture en dose unique ait franchi la barre des 60 %, cela pourrait ne pas être suffisant pour éviter les inquiétudes de la troisième vague.

Parlant d’un nouveau pic de cas de Covid, les experts de la santé surveillent de près les tendances émergentes de Mumbai. Verra-t-il un récapitulatif de l’action tout comme le Kerala? God’s Own Country a été témoin d’un pic massif de nouveaux cas de Covid après les festivités d’Onam. Mumbai connaîtra-t-il également une augmentation similaire ? La situation sera éclaircie dans les 10 prochains jours. Alors que le BMC s’est assuré que les gens adhèrent aux normes de Covid et que la capitale financière de l’Inde a connu des festivités très feutrées pendant les 10 jours de Ganeshotsav, les chiffres de visarjan montrent que ce n’est peut-être pas si simple. Le dernier jour du festival Ganpati, Mumbai a vu le visarjan ou l’immersion de plus de 34 000 idoles Ganesh et Gauri. Avec presque aucun masque facial et aucune distanciation sociale, les festivités de Mumbai pourraient céder la place à de nouvelles épidémies de Covid.

Alors que l’Inde aborde une nouvelle phase de la pandémie, voici les derniers développements dans le pays et dans le monde.