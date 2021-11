Mises à jour Netflix pour une meilleure apparence et réduire les écarts d’image gênants | La technologie

Netflix a fait un pas en avant pour que tous ses contenus soient bien mieux vus sur une série télévisée, bien qu’il s’agisse d’un changement progressif et qui sera complété à long terme.

Bien que Netflix soit le service de streaming avec le plus d’offres dans son catalogue, ce n’est pas le premier en matière de qualité d’image sur certains appareils, du moins si on le compare à Disney plus, Apple TV ou HBO Max.

Alors que la communauté des utilisateurs a demandé à Netflix de commencer à utiliser le codec H.265 par rapport au H.264 qu’il utilisait en FullHD, la société a maintenant fait un pas en avant. et il commencera à utiliser le codec AV1 sur certains téléviseurs, après sa première installation sur les téléphones mobiles Android.

C’est une caractéristique qui, entre autres avancées, améliore le décalage de lecture de 2 % et évite jusqu’à 38 % les baisses de qualité gênantes pendant la lecture, même si pour le moment son principal ennemi est qu’il s’agit d’un codec qui n’est compatible qu’avec une petite série de téléviseurs, bien qu’il soit prévu qu’il se normalise dans les années à venir.

Dans le communiqué de presse dans lequel Netflix parle de cette étape importante dans la lecture de contenu, ils commentent qu’elle pourrait être mise à profit non seulement sur certains téléviseurs mais aussi sur PS4 Pro.

Ils ajoutent qu’ils travaillent avec des partenaires externes pour activer de plus en plus d’appareils pour le streaming AV1.

Obtenez une remise de 50% sur l’abonnement mensuel de HBO Max Spain pour toujours. Jusqu’au 30 novembre seulement.

Il faut préciser qu’il s’agit d’une technologie qui sera promue sur le long terme, et pour le moment, ils ne l’incluent que dans une série de films et de séries populaires comme La Casa de Papel.

Et c’est que dans un environnement de services de streaming dans lequel il y a une concurrence croissante, il est important non seulement de se différencier dans le catalogue, notamment avec vos propres productions qui ne peuvent être vues nulle part ailleurs, mais aussi dans la qualité de reproduction étant donné que l’utilisateur veut toujours avoir la meilleure expérience de visionnement possible.