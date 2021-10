Mises à jour OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro au même endroit

Bienvenue dans le hub de mise à jour de la série OnePlus 7. Vous trouverez ici les dernières informations sur les mises à jour des OnePlus 7 Pro et OnePlus 7. Nous détaillerons les versions logicielles actuelles de chaque appareil et vous alerterons en cas de déploiement d’une nouvelle mise à jour. OnePlus diffuse généralement les mises à jour d’Oxygen OS, les OnePlus 7 Pro et 7, mais la disponibilité peut varier d’une région à l’autre.

Version stable actuelle : Android 11

Quand le OnePlus 7 recevra-t-il Android 12 ? 2022 (Estimation)

Dernières mises à jour OnePlus 7 Pro et OnePlus 7

29 octobre 2021: Oxygen OS 11.0.4.1 est maintenant déployé sur OnePlus 7 Pro et OnePlus 7. La mise à jour corrige notamment un bogue gênant dans lequel l’écran d’appel ne s’affiche pas immédiatement lorsque le téléphone commence à sonner. Il apporte également le correctif de sécurité d’octobre et diverses améliorations de stabilité.

Voir le changelog ci-dessous.

Système

Mise à jour du correctif de sécurité Android vers 2021.10 Amélioration de la stabilité du système

Téléphone

Correction du problème d’affichage retardé de l’interface des appels entrants

Comme toujours, cette mise à jour sera déployée via OTA de manière incrémentielle. Ne vous inquiétez pas trop si vous ne l’avez pas encore reçu. Pour vérifier si une mise à jour est disponible, rendez-vous sur Paramètres > Système > Mises à jour système sur votre appareil.

Précédentes mises à jour OnePlus 7 Pro et OnePlus 7

30 août 2021: Oxygen OS 11.0.3.1 est maintenant déployé sur OnePlus 7 Pro et OnePlus 7. La mise à jour apporte la fonctionnalité Bitmoji AOD aux téléphones. Il ajoute également le dernier correctif de sécurité d’août aux appareils, la possibilité de prendre des captures d’écran de l’affichage permanent et des optimisations de stabilité NFC.

27 juillet 2021 : OnePlus a déployé Oxygen OS 11.0.2.1 sur OnePlus 7 Pro et OnePlus 7. La mise à jour s’est concentrée sur l’amélioration des performances du système plutôt que sur l’introduction de nouvelles fonctionnalités. À cette fin, il a amélioré la consommation d’énergie, résolu les problèmes de surchauffe, optimisé la stabilité de la caméra, etc. De plus, la mise à jour incluait également le correctif de sécurité Android de juin 2021.

22 mai 2021: Oxygen OS 11.0.1.1 déployé. Il a résolu les problèmes de Google Fi SIM, amélioré les performances des applications Shelf et Gallery et résolu plusieurs problèmes avec le téléphone et l’appareil photo. Le correctif comprenait également le correctif de sécurité Android de mai 2021.

16 avril 2021: Un correctif, à savoir Oxygen OS 11.0.0.2, a été déployé sur la série OnePlus 7. Il a résolu des problèmes avec la version stable initiale d’Oxygen OS 11.

25 mars 2021: La première version stable d’Oxygen OS 11 a été déployée sur la série OnePlus 7. Il a apporté plusieurs améliorations à l’interface utilisateur, à l’espace de jeu, à l’appareil photo, à l’étagère et à la galerie. Il comprenait également le correctif de sécurité de février 2021, selon le journal des modifications.

20 janvier 2021: La première version bêta d’Oxygen OS 11 est arrivée avec une multitude d’améliorations et de changements. Les ajustements apportés à l’appareil photo, à l’affichage ambiant, au mode sombre, à l’étagère, à la galerie et plus étaient à l’avant et au centre.

25 novembre 2020: Oxygen OS 10.0.10 (10.3.7 en Inde) a apporté des retouches à la barre d’état et à l’application Téléphone. La mise à jour comprenait également le correctif de sécurité de novembre pour Android et la mise à jour GMS d’août. Ce serait la dernière mise à jour stable avant que les utilisateurs n’aient un avant-goût d’Android 11.

Si vous avez repéré une mise à jour de la série OnePlus 7 que nous n’avons pas, donnez-nous un pourboire ! Vous cherchez une autre mise à jour ? N’oubliez pas de visiter notre outil de suivi des mises à jour Android 11.