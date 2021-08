Mises à jour OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro en un seul endroit

Bienvenue dans le hub de mise à jour de la série OnePlus 7T. Vous trouverez ici les dernières informations sur les mises à jour des OnePlus 7T Pro et OnePlus 7T. Nous détaillerons les versions logicielles actuelles de chaque appareil et vous avertirons si une nouvelle mise à jour est en cours de déploiement. OnePlus envoie généralement les mises à jour du système d’exploitation Oxygen vers les OnePlus 7T Pro et 7T ensemble, mais la disponibilité peut être affectée par la variante, l’opérateur et la région.

Version stable actuelle : Android 11

Quand la série OnePlus 7T recevra-t-elle Android 12 ? 2022 (Estimation)

Dernières mises à jour OnePlus 7T Pro et OnePlus 7T

30 août 2021: Oxygen OS 11.0.3.1 est désormais déployé sur les OnePlus 7T Pro et OnePlus 7T. La mise à jour inclut la fonctionnalité Bitmoji AOD, le dernier correctif de sécurité d’août, la possibilité de prendre des captures d’écran de Always-On Display et des optimisations de stabilité NFC.

Voir le changelog ci-dessous.

Système

Optimisation de la stabilité de la fonction NFC Mise à niveau du correctif de sécurité Android vers 2021.08

Affichage ambiant

Nouvellement ajouté la fonction de capture d’écran pour l’affichage ambiant Nouvelle horloge Bitmoji, co-conçue avec Snapchat, qui animera l’affichage ambiant avec votre avatar Bitmoji personnel. Votre avatar sera mis à jour tout au long de la journée en fonction de votre activité et des choses qui se passent autour de vous (Chemin : Paramètres – Personnalisation – Horloge sur affichage ambiant – Bitmoji) Un moyen intuitif et pratique de gérer votre compte OnePlus, obtenir une assistance facile d’accès, découvrir des avantages intéressants réservés aux membres et achetez des produits OnePlus. (Veuillez noter qu’il peut être désinstallé)

Comme toujours, cette mise à jour sera déployée via OTA de manière incrémentielle. Ne vous inquiétez pas trop si vous ne l’avez pas encore reçu. Pour vérifier si une mise à jour est disponible, rendez-vous sur Paramètres > Système > Mises à jour système sur votre appareil.

Précédentes mises à jour OnePlus 7T Pro et OnePlus 7T

22 mai 2021: Oxygen OS 11.0.1.1 déployé sur les OnePlus 7T Pro et OnePlus 7T. La mise à jour comprenait des correctifs aux problèmes de Google Fi SIM, a amélioré les performances des applications Shelf et Gallery et a résolu des problèmes mineurs avec l’appareil photo. Pour ceux qui utilisent la 4G et le Wi-Fi, les deux ont également été améliorés avec cette mise à jour. Il comprenait également le correctif de sécurité Android de mai 2021.

19 avril 2021: Oxygen OS 11.0.0.2 déployé sur la série OnePlus 7T. Le correctif résout les « bogues imprévus » trouvés dans la version stable initiale d’Oxygen OS 11.

22 mars 2021: La première version stable d’Android 11 a été déployée sur la série OnePlus 7T. La mise à jour a apporté Oxygen OS 11 avec ses nombreuses mises à jour du système de caméra, de l’interface utilisateur et des applications. La mise à jour de sécurité de février 2021 a également fait ses débuts.

5 février 2021: Oxygen OS 11 beta 2 est arrivé avec d’autres améliorations et correctifs des performances du système, de la caméra et de l’affichage ambiant des appareils.

30 janvier 2021: Oxygen OS 10.0.14 (10.3.8 en Inde) est arrivé en tant que mise à jour finale d’Android 10. Le correctif a apporté le correctif de sécurité Android de janvier 2021 et le package GMS de septembre 2020.

20 janvier 2021: La première version bêta d’Oxygen OS 11 est arrivée avec une multitude d’améliorations et de changements. Les modifications apportées à l’appareil photo, à l’affichage ambiant, au mode sombre, à l’étagère, à la galerie, etc. étaient les plus apparentes. La mise à jour a également apporté une interface utilisateur rafraîchie.

23 novembre 2020: Oxygen OS 10.0.15 (10.3.7 en Inde) a apporté des modifications à la barre d’état des appareils et à l’application Téléphone. La mise à jour comprenait également le correctif de sécurité de novembre pour Android et la mise à jour GMS d’août.

Si vous avez repéré une mise à jour de la série OnePlus 7T que nous n’avons pas, donnez-nous un pourboire ! Vous cherchez une autre mise à jour ? N’oubliez pas de visiter notre outil de suivi des mises à jour Android 11.