mises à jour récentes et ce qui est à venir pour les propriétaires

Les propriétaires et les agents de location gérant les propriétés sont tenus de procéder à des vérifications du droit au loyer. Il y a eu des mises à jour récentes de cette législation et d’autres changements se profilent à l’horizon.

Tous les propriétaires ou agents de location, le cas échéant, sont tenus de vérifier le droit de leurs locataires à louer une propriété au Royaume-Uni. Cela implique de vérifier les passeports et tout autre document pertinent avant qu’un locataire n’emménage dans la propriété d’un propriétaire.

Auparavant, toutes les vérifications du droit au loyer devaient être effectuées en personne. Des mesures d’urgence temporaires permettant d’effectuer ces contrôles par appel vidéo ont été initialement introduites en mars 2020. Il s’agissait de minimiser les contacts en face à face à la suite de la pandémie de COVID-19.

Contrôles à distance

Récemment, le gouvernement a annoncé que les contrôles à distance peuvent continuer pour les contrôles du droit au loyer. Les mesures temporaires devaient prendre fin le 31 août 2021. Cependant, le gouvernement autorise désormais les propriétaires et les agents de location à continuer d’effectuer des appels vidéo pour ces contrôles jusqu’au 5 avril 2022.

Malgré cette annonce récente, certains agents et propriétaires sont revenus aux contrôles en personne du droit au loyer là où les mesures de sécurité COVID-19 le permettaient.

De nouvelles règles pour les ressortissants de l’UE

De plus, de récents changements post-Brexit sont entrés en vigueur pour les chèques de droit au loyer pour les ressortissants de l’UE, de l’EEE et de la Suisse. Auparavant, les locataires potentiels de ces zones étaient traités de la même manière que les ressortissants britanniques. Cependant, ces contrôles sont désormais basés sur le statut d’immigration au lieu de l’identification nationale.

Cela signifie que les locataires qui ont demandé avec succès un visa britannique ou le programme d’établissement de l’UE devront fournir une preuve de leur statut d’immigration. Les mises à jour de ces règles sont entrées en vigueur le 1er juillet après une période de grâce de six mois.

Quelle est la suite de la législation?

Actuellement, le ministère de l’Intérieur travaille sur une nouvelle solution numérique pour les chèques de droit au loyer. Le ministère recherche un processus numérique plus établi et sécurisé avec des garanties améliorées.

Selon l’organisme industriel ARLA Propertymark, les plans actuels incluent un système à deux niveaux. Les locataires qui sont des ressortissants britanniques devront être enregistrés en personne. En revanche, le contrôle des ressortissants d’outre-mer se fera en permanence par appel vidéo.

Les chèques du droit au loyer sur les ressortissants étrangers peuvent tirer parti du statut d’immigration du locataire. Cela signifie que les agents et les propriétaires n’auraient qu’à afficher et enregistrer un écran de résultats via le système en temps réel du Home Office. Les citoyens britanniques ne sont pas enregistrés sur un système d’identification central. Par conséquent, ils devraient fournir une pièce d’identité sur papier en personne.

Cependant, ce système à deux vitesses suscite des inquiétudes. C’est probablement la raison pour laquelle le ministère de l’Intérieur a prolongé les mesures temporaires COVID-19. Le ministère mène actuellement une enquête pour évaluer comment toutes les parties concernées recevront ce nouveau système. Pour aider à façonner l’avenir de ces contrôles, répondez à l’enquête de questions fournie par le Home Office sur le site Web de Propertymark.

Si vous avez des questions sur le règlement, consultez le Code de pratique sur le droit au loyer sur le site Web du gouvernement. Ces conseils peuvent vous aider à rester informé sur la manière de procéder correctement à ces vérifications.