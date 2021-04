Mises à jour Sony PlayStation 5: la mise à jour d’avril 2021 arrive

Crédit: Oliver Cragg / Autorité Android

La mise à jour Sony PlayStation 5 d’avril 2021 arrive le mercredi 14 avril 2021. La nouvelle fonctionnalité la plus notable de la mise à jour est la possibilité de stocker des jeux PS5 sur un disque externe.

Aujourd’hui, Sony a annoncé la date de lancement de la première mise à jour logicielle majeure de sa dernière console, la PlayStation 5. La mise à jour commencera à être déployée pour ceux qui ont la chance de posséder une PS5 le mercredi 14 avril 2021.

Jusqu’à présent, les quelques mises à jour de Sony PlayStation 5 que nous avons vues étaient assez minuscules et n’apportaient pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités. La mise à jour de demain apportera cependant deux fonctionnalités tant attendues à la console. De plus, Sony a promis de nouvelles fonctionnalités intéressantes dans son application mobile – bien qu’elles ne fassent pas partie de la mise à jour de demain et qu’il n’y ait pas de date fixe pour leur arrivée.

La plus grande nouveauté à venir sur les consoles PS5 demain est la possibilité de stocker des jeux PS5 sur un disque externe. Bien que vous puissiez déjà le faire avec les jeux de la génération précédente (tels que les jeux PS4 téléchargés depuis la boutique en ligne), vous ne pouvez pas le faire avec les jeux PS5. Cela vous a obligé à supprimer des jeux si votre SSD interne était rempli, puis à les télécharger à nouveau chaque fois que vous vouliez les jouer ensuite.

Désormais, vous pouvez facilement déplacer les jeux PS5 du lecteur interne vers un lecteur externe. Lorsque vous souhaitez les lire à nouveau, vous pouvez simplement les reculer. C’est beaucoup plus rapide que de les télécharger à nouveau ou de les ripper à partir d’un disque physique.

Cependant, gardez à l’esprit que vous ne pouvez pas jouer à des jeux PS5 à partir d’un lecteur externe. Vous ne pouvez pas non plus télécharger un jeu directement sur un disque externe. Cette mise à jour Sony PlayStation 5 n’apporte pas non plus la possibilité de mettre à niveau votre SSD interne.

Mise à jour Sony PlayStation 5 avril 2021: plus de nouveautés

Une autre grande nouveauté à venir demain est le Share Play inter-générations. Avec Share Play, vous pouvez jouer à des jeux coopératifs locaux en ligne avec des amis comme s’ils étaient dans la pièce avec vous. Par exemple, si vous jouez à un jeu de course en écran partagé, vous pouvez le faire sur votre console pendant que votre ami participe avec sa propre console où qu’il se trouve dans le monde.

Malheureusement, Share Play ne fonctionne pas si l’un de vous possède une PS5 et l’autre pas. La mise à jour Sony PlayStation 5 de demain change cela, vous permettant d’avoir des sessions de partage de jeu avec des amis qui ont des consoles PS4.

Enfin, Sony promet de nouvelles mises à jour importantes pour son application mobile. Dans les semaines à venir, vous aurez la possibilité de rejoindre une session multijoueur sur votre PS5 à partir de l’application. Vous pourrez également gérer votre stockage PS5 à distance et comparer votre collection de trophées à celles de vos amis. Vous pourrez également enfin trier et filtrer les produits affichés sur le PlayStation Store, ce que vous auriez dû pouvoir faire dès le premier jour.

