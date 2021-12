Mises à jour sur le cyclone Jawad : le cyclone pourrait frapper l’Andhra et l’Odisha samedi ; vérifier les détails

Il y a de fortes chances de fortes précipitations dans des endroits isolés sur l’île d’Andaman et Nicobar (Photo : image représentative/ PTI)

Cyclone Jawad : Un système météorologique au-dessus de la mer d’Andaman est sur le point de s’intensifier en un cyclone sur la baie du Bengale d’ici le milieu de la semaine et de se diriger vers la côte est, selon le Département météorologique indien (IMD) ? Les rapports suggèrent qu’il est susceptible de traverser la côte Andhra Pradesh-Odisha vers le 4 décembre. La tempête s’appellera Jawad (lu comme Jowad) une fois développée en pleine forme ; nommé par l’Arabie saoudite. Ce sera le troisième cyclone dirigé vers la côte est cette année après le cyclone Yaas en mai et Gulab en septembre.

Une alerte jaune pour les fortes précipitations a également été émise pour les districts de Srikakulam, Visakhapatnam et Vijayanagara de l’Andhra Pradesh les 3 et 4 décembre. Une alerte « orange », avec une probabilité de très fortes précipitations (115,6 mm à 204,4 mm en 24 heures), les 3 et 4 décembre a été émis pour les districts de Puri, Gajapati, Ganjam, Khurda, Kendrapara, Bhadrak, Balasore, Cuttack et Nayagarh d’Odisha.

Il y a de fortes chances de fortes précipitations dans des endroits isolés sur l’île d’Andaman et Nicobar, a prédit le département du Met. Les pêcheurs ont été prévenus et priés de ne pas s’aventurer en mer du 3 au 5 décembre.

East Coast Railway annule 95 trains pendant 3 jours

L’East Coast Railway a annoncé avoir annulé l’exploitation de 95 trains pendant trois jours à partir de jeudi à la suite des prévisions d’une tempête cyclonique frappant la côte d’Odisha.

Par mesure de précaution pour la sécurité des passagers, 95 trains postaux et express en provenance de différents endroits et traversant la région ont été annulés du 2 au 4 décembre, selon un communiqué de l’ECoR tel que rapporté dans PTI.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.