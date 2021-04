Mises à jour sur les blessures: Hazard sera avec l’équipe contre le Betis, Modric est de retour

L’attaquant du Real Madrid Eden Hazard sera de retour avec l’équipe lorsque Los Blancos accueillera le Betis ce samedi, comme l’entraîneur Zinedine Zidane l’a annoncé lors de la conférence de presse d’avant-match. Hazard s’est remis de sa dernière blessure avant le match aller contre Liverpool, mais a passé les dernières semaines à s’entraîner avec l’équipe afin d’améliorer sa forme et son conditionnement.

Luka Modric sera également de retour après avoir raté le match de mercredi contre Cadix, de sorte que le milieu de terrain fera probablement son retour dans le onze de départ. En revanche, Toni Kroos ne sera pas disponible et Ferland Mendy non plus, bien que Zidane espère les avoir prêts à affronter Chelsea lors du match aller des demi-finales de la Ligue des champions.

Un autre joueur qui jouera probablement quelques minutes contre le Betis est Dani Carvajal, qui est prêt à jouer et dont le retour dans la formation de départ est crucial compte tenu du manque de profondeur de Madrid sur l’arrière droit.