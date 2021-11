MISES À JOUR SUR LES VACCINS : UK EXPOSE RÉVÈLE QUE 5% DE TOUS LES LOTS A CAUSÉ 100% DES DÉCÈS

par Harvey Organ, Blog Harvey Organ :

L’OR FERMÉ DE 29,65 $ À 1792,80 $// L’ARGENT FERMÉ DE 52 CENTS À 23,82 $// L’OR DEBOUT COMEX A UN PEU BAISSE EN RAISON DE L’EFP À 2,8 TONNES // L’OZ D’ARGENT POUR LA LIVRAISON A MONTÉ À 4,62 MILLIONS D’OZ// LA CHINE EST ATTEINTE AVEC UNE AUGMENTATION ÉNORME DELTA COVID//COMMENTAIRES COVID//MISE À JOUR DES VACCINS : LE ROYAUME-UNI EXPOSE RÉVÈLE QUE 5% DE TOUS LES LOTS A CAUSÉ 100% DES DÉCÈS/RÉACTIONS GRAVES ET LA DISTRIBUTION DE CEUX-CI EST ALLÉ À 13 ÉTATS, QUI ÉTAIENT TOUS DES ÉTATS RÉPUBLIQUES DANS UNE OPÉRATION ESSAYANT DE CULL CITIZENS OF RED STATES // L’UNIVERSITÉ DE TEL AVIV DÉCOUVRE QUE LE SPIKE COVID A 5 PROTÉINES QUI CAUSENT TOUS LES DOMMAGES À LONG TERME : UN MUST LIRE /// LA PROPRIÉTÉ DE LA CHINE, LE GÉANT KAISA PAR DÉFAUT // L’AFGHANISTAN ET LES TALIBAN INTERDISENT LA MONNAIE ÉTRANGÈRE : ILS LA VOIE VERS L’HYPERINFLATION // LA PROCHAINE CIBLE DE BIDEN POUR SON MANDAT DE VACCIN EST LA TSA // LA MAISON BLANCHE ÉTEND SON MANDAT DE VACCIN A PLUS DE 80 MILLIONS DE PERSONNES // LES ESSAIS DE VACCIN DE PFIZER ONT SONDÉ APRÈS QU’UN DÉNONCIATEUR A EXPOSE DES DONNÉES FALSIFIÉES POUR VOUS.

OR : 1792,80 $ UP 29,05 $ La cotation est le prix au comptant de Londres

Argent : 23,82 $ UP 52 CENTS Prix au comptant à Londres (marché au comptant)

Or 1792,00 $

argent : 23,80

J’ai appris d’Andrew Maguire que la Turquie souveraine qui n’a jamais acheté d’argent, a acheté le dernier

bastion d’argent des raffineurs. Ils ont payé une triple prime pour mettre la main sur l’argent. Les raffineurs déclarent maintenant qu’ils sont hors

de métal jusqu’en janvier.