Mises à jour sur Thames Whale: les vétérinaires vont réprimer la baleine «qui souffre assez» près de l’écluse de Richmond | UK | Nouvelles

La Tamise n’est pas l’endroit typique auquel on s’attendrait pour voir une baleine, cependant, les services de RNLI et de Marine Life Rescue étaient de plus en plus préoccupés par un petit rorqual de trois mètres dans la rivière. Repéré pour la première fois dimanche soir à l’écluse de Richmond, le petit baleine avait été vu nager dans la mauvaise direction, loin de son habitat marin naturel.

Dimanche soir, le petit baleine – qui a été vu blessé – a été renfloué par une équipe de sauveteurs de l’autorité du port de Londres, du Royal National Lifeboat Institute (RNLI), du British Divers Marine Life Rescue, des pompiers de Londres et de la police.

L’équipe a mis plusieurs heures à le renflouer, puis à le remorquer un mille en aval.

L’habitat naturel de la baleine est l’Atlantique nord, et séparé de sa mère les sauveteurs sont préoccupés par son avenir.

Martin Garside, un porte-parole de l’Autorité du port de Londres, a déclaré: “Pour être honnête, il est à court de rivière – il n’a nulle part où aller à moins de faire demi-tour et de nager dans le bon sens.”

En savoir plus: La preuve biblique du grand déluge: des “ fossiles marins ” découverts au sommet du mont Everest

Malheureusement, un vétérinaire va maintenant mettre la baleine à terre après que son état se soit détérioré.

Les perspectives de survie ont diminué, a déclaré cet après-midi un responsable de l’organisation chargée de la coordination de l’offre de sauvetage.

Julia Cable, coordinatrice nationale de British Divers Marine Life Rescue, a déclaré: «Ils vont endormir la baleine.

“Cela souffre beaucoup, cela fait environ 45 minutes.”

Julia Cable a déclaré aux membres des médias que l’animal échoué à Teddington Lock, dans le sud-ouest de Londres, recevrait une “dose anesthésique importante”.

Elle a dit: “Les vétérinaires sont ici du zoo de Londres. Ils donneront à la baleine une grande dose d’anesthésique qui l’endormira. C’est aussi simple que cela.

«Les vétérinaires m’ont expliqué qu’ils l’injecteraient près du foie et que l’anesthésique traverserait lentement le système. Je ne peux pas vous dire combien de temps cela durera.

“La baleine ne devrait rien ressentir. Ils l’endormissent.”

«La baleine est à une centaine de kilomètres de l’ouverture de la mer du Nord dans l’estuaire de la Tamise.

“Il n’y a aucun signe évident de sa mère.”

Les petits rorquals sont les plus petits de tous les baleines à fanons, atteignant huit à neuf mètres (26-30 pieds) de long.

Les baleines préfèrent les températures plus fraîches et bénéficient d’un régime alimentaire varié composé de krill et de bancs de poissons, selon le groupe de conservation des baleines et des dauphins.

Ils ne sont généralement pas vus dans la Tamise et il n’était pas immédiatement clair pourquoi le petit veau était si loin de son habitat normal.

Cependant, les experts ont suggéré que la jeune baleine était peut-être désorientée pendant la chasse ou pourrait être malade.

Danny Groves de Whale and Dolphin Conservation a déclaré: «Cette baleine aurait pu se perdre en suivant une proie, ou être malade ou blessée.

«De même, de nombreuses baleines et dauphins se retrouvent en difficulté parce qu’ils ont peut-être été heurtés par un navire en mer, blessés dans des filets de pêche, déportés par le bruit sous-marin fort des levés sismiques pour le pétrole ou le gaz, ou un sonar sous-marin bruyant des exercices militaires.

“Ce pauvre individu est loin de sa trajectoire et doit encore lutter pour regagner la mer.”