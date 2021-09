MISFIT by BOAT signe Shanaya Kapoor, Vir Das, Divyendu Sharmaa et Rohit Saraf comme ambassadeurs de la marque

La nouvelle campagne encourage les gens à rompre avec la vision stéréotypée de la perfection

MISFIT by boAt, une marque de soins personnels et de soins personnels, a recruté Shanaya Kapoor, Vir Das, Divyendu Sharmaa et Rohit Saraf en tant qu’ambassadeurs de la marque. La marque a également lancé une campagne intégrée #NeverFitIn. Il encourage les gens à rompre avec la vision stéréotypée de la perfection et les exhorte à voir la beauté dans l’authenticité. La campagne a été conceptualisée et exécutée par l’équipe interne et l’agence de création Digitas.

#NeverFitIn de MISFIT est une compilation des coulisses ainsi que des bobines de bêtisier. Chacun des ambassadeurs apporte sa personnalité et ses valeurs uniques à l’ensemble de la campagne. La campagne est désormais en ligne sur toutes les plateformes de médias sociaux.

« Nous avons établi notre leadership dans la catégorie des écouteurs et des vêtements et nous renforçons notre portefeuille de style de vie sous la marque ‘MISFIT’. Depuis le lancement, nous avons reçu des critiques élogieuses sur la marque et les produits. Nos ambassadeurs de marque célèbrent et personnifient la nouvelle socio-culture. Avec cette nouvelle campagne, nous voulons chatouiller le bouffon en vous », a déclaré Aman Gupta, co-fondateur et CMO, boAt.

« Après avoir travaillé avec boAt pendant plus d’un an sur diverses campagnes, nous sommes ravis d’avoir participé activement au lancement de MISFIT by boAt. Nous avons toujours voulu dire aux jeunes d’aujourd’hui qu’ils peuvent être tout ce qu’ils veulent, même si cela signifie être un MISFIT. Briser le code de catégorie consistant à toujours être primitif et approprié pour l’appareil photo est ce qui nous a inspirés pour proposer une campagne aussi unique qui est un MISFIT complet en soi », a ajouté Sonia Khurana, COO, Digitas India.

Avec MISFIT, boAt cherche à briser le désordre en introduisant une gamme de produits de beauté et de soins personnels, innovants et axés sur la valeur. La marque prévoit également de lancer prochainement une gamme de produits de soins pour femmes sur le marché indien.

