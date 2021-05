Après avoir rapidement vendu des laissez-passer de trois jours pour 2021, Fête des émeutes lance une annonce précoce choquante pour le festival de l’année prochaine: l’original INCORRECTIONS sera le titre Fête des émeutes 2022, interprétant leur premier album historique “Marche parmi nous” en entier pour son 40e anniversaire. Des laissez-passer de trois jours pour le festival de l’année prochaine sont en vente maintenant; Les laissez-passer d’une journée pour le festival de cette année (du 17 au 19 septembre 2021) seront mis en vente cette semaine, ainsi que d’autres annonces de groupes pour 2021.

Le record de 1982, célébrant son 40e anniversaire l’année prochaine, est un début salué par INCORRECTIONS fans – ainsi que par des publications comme Pierre roulante et Pitchfork, ces dernières années – comme l’un des plus grands disques punk de tous les temps. Il ne fait aucun doute que tout l’enfer se détachera quand Glenn Danzig, Jerry seulement et Doyle Wolfgang Von Frankenstein monter sur scène pour jouer le premier INCORRECTIONS album recto verso où les trois ancêtres du punk d’horreur se sont réunis pour la première fois en 2016. Les moments forts incluront sûrement des morceaux comme “Nuit des morts-vivants”, “Crânes” et “Maman, puis-je sortir et tuer ce soir?”

Ils seront rejoints par le retour tant attendu de MA ROMANCE CHIMIQUE, une réunion très attendue qui Fête des émeutes les fans ont longtemps espéré, enfin réalisé. Le groupe a initialement annoncé ses retrouvailles en 2019, jouant un seul spectacle au Shrine Exposition Hall de Los Angeles avant de reporter l’intégralité de leur tournée nord-américaine à guichets fermés – y compris un créneau à Fête des émeutes – jusqu’en 2022. Il est prudent de dire l’anticipation de leur performance en tête d’affiche à Fête des émeutes 2022 est déjà à travers le toit.

Pour faire plaisir aux fans, les anciens détenteurs de billets peuvent acheter des laissez-passer 2022 à un prix spécial pour une durée limitée; les transferts de billets à l’année prochaine, ainsi que les remboursements, sont maintenant disponibles (plus d’informations sont disponibles sur Fête des émeutessite Web de). Les mesures de sécurité concernant le COVID-19 – une priorité absolue cette année – seront fréquemment mises à jour, comme indiqué par les responsables locaux de la santé et de la sécurité publique.

Fondée en 2005, Fête des émeutes est un festival de musique indépendant mettant en vedette le meilleur du punk, du rock ‘n’ roll, du hip hop, du métal, de l’alternative et à peu près tout le reste. Fondateur Riot Mike est crédité d’avoir aidé à réunir des groupes emblématiques comme RAYGUN NU, LES REMPLACEMENTS, INCORRECTIONS et CASSE-GUEULE, parmi de nombreuses autres réunions – un incontournable de Fête des émeutes, aux côtés de performances d’albums complets, de manèges de carnaval et de sculptures de beurre occasionnelles.

