Misha Mansoor de Periphery sortira son premier album solo, “ Modérément rapide, suffisamment furieux ”, en juillet

Misha Mansoor, le musicien très innovant réputé pour ses acrobaties à la guitare acclamées, est sur le point de sortir son premier album solo en utilisant le long AMPOULE surnom qui lui a valu une renommée sur Internet dans sa pré-PÉRIPHÉRIE journées. Le LP, “Modérément rapide, suffisamment furieux”, arrive le 16 juillet via Enregistrements 3DOT.

Une introduction à l’album de 11 chansons arrive via le nouveau “Parabolica” vidéo, que vous pouvez voir ci-dessous.

«Je ne peux pas vous dire à quel point je suis excité et à quel point c’est cathartique de pouvoir enfin sortir mon premier album solo. “ Modérément rapide, suffisamment furieux ” a été techniquement environ 15 ans dans la fabrication, donc votre patience a été appréciée », explique Mansoor. “Il était important que je sois vraiment heureux avec ça AMPOULE débuts, mais je peux dire que j’ai finalement mis en place quelque chose dont je suis fier. Cet album représente quelque chose d’important pour moi, et c’était à la fois l’impulsion et le but de sa création et de sa réalisation. Cela dit, j’espère que vous l’apprécierez aussi! “

AMPOULE est connu dans les cercles de guitare comme le surnom en ligne Mansoor utilisé comme il partageait des démos et des playthroughs via des forums de fans, attirant finalement l’attention internationale pour son jeu de guitare révolutionnaire via son Grammy-groupe nommé et très influent PÉRIPHÉRIE. Dans les années qui ont suivi, AMPOULE est devenu à la fois un surnom durable et une référence à Mansoortravail en solo. Au cours du second semestre 2020, Mansoor publié dix archives AMPOULE albums contenant 110 titres de ces premières explorations.

Précommandes d’albums, y compris la toute première AMPOULE vinyle (limité à 300 pièces), peut être trouvé maintenant via le Enregistrements 3DOT’boutique en ligne ainsi que les fournisseurs de services numériques standard.

“Modérément rapide, suffisamment furieux” liste des pistes:

01. Libérez les Pwnies Redux



02. Echo Teuffel



03. Breeze Redux



04. Parabolica



05. Deux frères



06. Beaucoup trop haut (feat. Axel Mansoor)



07. Füf Redux



08. Appuyez sur Entrée Redux



09. Télécharger Apathy



dix. Télécharger le Happiness



11. Et pourtant, cet homme s’envolera

Crédit photo: Ekaterina Gorbachva



