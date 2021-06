Misheard Lyrics: Des choses amusantes que vous n’avez pas vraiment entendues

Nous sommes tous des narrateurs peu fiables, c’est pourquoi lorsqu’on vous demande de vous rappeler ce que vous avez fait mardi dernier, ou les paroles de “Blinded By The Light” de Manfred Mann, le résultat est un fouillis de faux souvenirs et de paroles mal entendues comme celles-ci : Aveuglé par la lumière, enveloppé comme un crétin quand tu roules dans la nuit.

Alors que Bruce Springsteen a enregistré la chanson pour la première fois, ce n’est que lorsque Mann l’a reprise que “Blinded By The Light” a atteint le sommet du Billboard Hot 100 et a engendré une ode hilarante aux produits sanitaires féminins.

La faute à une prononciation particulière ou à l’audition sélective de la population en général, quel que soit le cas, nous avons tous été coupables de perpétuer les paroles mal entendues de certains des plus grands succès de l’histoire de la musique. En fait, c’est tellement courant qu’il y a même un terme technique pour ça : mondegreen.

Dans un article de 1954 pour Harper’s Magazine, l’écrivain Sylvia Wright a parlé de l’un de ses vers préférés dans Reliques de la poésie anglaise ancienne, un livre de 1765 contenant des poèmes et des ballades populaires. Cela commençait par les lignes : « Vous les Highlands et vous les Lowlands / Oh, où étiez-vous ? / Ils ont tué le comte Amurray, / Et lady Mondegreen. Sauf qu’il n’y avait pas de dame à proprement parler, Amurray a été tué et ils l’ont “déposé sur le green”.

Alors que la plupart des gens ne chantent pas de poésie anglaise ancienne sous la douche, ils ont mal interprété l’orientation sexuelle de Jimi Hendrix sur le tube emblématique “Purple Haze” avec “Scuse me while I kiss this guy” parmi de nombreuses autres infractions.

Ce problème concerne les deux côtés de l’étang, selon les données de Spotify. Alors que Mann et Hendrix sont parmi les plus mal entendus aux États-Unis, 28 personnes interrogées au Royaume-Uni ont l’impression que « Sweet Dreams sont faits de… fromage » dans la chanson classique d’Eurythmics.

Venir en seconde position est Elton John. Vous pouvez attribuer cela aux Américains, qui pensaient que le morceau d’ouverture de l’album de 1971 de John Madman Across The Water, “Tiny Dancer”, était vraiment une ode à la star de la sitcom Tony Danza. Quelques années plus tard, sur son tube “Bennie And The Jets”. les gens ont confondu ses observations vestimentaires « elle a des bottes électriques, un costume en mohair » avec « elle a des seins électriques, un bol de soupe ».

se

Qu’il s’agisse d’un lapsus freudien ou d’une simple qualité radiophonique, voici quelques autres chansons aux paroles mal entendues qui ont été mutilées et déformées par le grand public.

Taylor Swift – Espace vide

Paroles mal entendues : “Tous les amoureux solitaires de Starbucks”

Taylor Swift ne se souvient pas avec nostalgie de l’amour non partagé sur les cafés au lait, mais parle de ses anciennes flammes.

Paroles réelles : “J’ai une longue liste d’ex-amants”

Les Rolling Stones – La Bête du Fardeau

Paroles mal entendues : “Je ne laisserai jamais brûler ta pizza”

Malheureusement, Mick ne s’engage pas à ne jamais brûler votre croûte, mais s’engage plutôt à ne jamais être un jeu d’enfant.

Paroles réelles : “Je ne serai jamais ta bête de somme”

Voyage – Bras ouverts

Paroles mal entendues : “Alors me voici avec les bras cassés”

Cette ballade puissante du début des années 80 a souvent été considérée comme une blessure douloureuse.

Paroles réelles : « Alors me voilà à bras ouverts »

Eagles – Hôtel California

Paroles mal entendues : “Sur une route sombre du désert, fouet cool dans mes cheveux”

Est-ce l’ode de Don Henley au désert… ou aux desserts ?

Paroles réelles : “Sur une route sombre du désert, du vent frais dans mes cheveux”

ABBA – Prenez une chance sur moi

Paroles mal entendues : “Si tu changes d’avis, Jackie Chan, je suis le premier en ligne, Jackie Chan”

Il est possible que les superstars de la pop suédoise aient été de grands fans de la star des arts martiaux, mais il est peu probable qu’elles aient connu son existence en 1977, lorsque cette chanson a été écrite.

Paroles réelles : “Si vous changez d’avis, tentez votre chance, je suis le premier en ligne, tentez votre chance”

L’exploit de Jay-Z. Alicia Keys – Empire State of Mind

Paroles mal entendues : « A New York, jungle de béton, wet dream, tomate… »

Ce n’est pas un rap surréaliste. Au lieu de cela, ce refrain est une ode à l’une des villes les plus célèbres du monde.

Paroles réelles : « A New York, jungle de béton où se font les rêves, oh… »

Les Beach Boys – Bonnes vibrations

Paroles mal entendues : “Je capte de bonnes vibrations, elle me donne ses citations”

Sont Les garçons de la plage enthousiasmé par les flirts féminins ou l’engagement rigoureux d’une femme à formater du matériel abrégé ?

Paroles réelles : Je capte de bonnes vibrations, elle me donne des excitations”

UB40 – Matière à réflexion

Paroles mal entendues : « Je suis une prima donna, mourante dans la poussière. En attendant la manne venant de l’ouest.

UB40 parle-t-il d’un expatrié à haute maintenance mourant pour une crème hydratante exportée ou d’un acte d’accusation contre le refus des politiciens de soulager la famine africaine ?

Paroles réelles : “Ivory Madonna, mourant dans la poussière. En attendant la manne venant de l’ouest.

Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Paroles mal entendues : Divers

Les paroles abstraites de Kurt Cobain n’ont jamais été les plus faciles à comprendre, mais cette ligne de l’un de leurs plus grands succès est probablement la plus mal comprise.

Paroles réelles : “Un mulâtre, un albinos, un moustique, ma libido.”

Macy Gray – J’essaie

Paroles mal entendues : “Je fais des bulles quand tu n’es pas là”

Macy ne s’ennuie pas seulement mais est dévastée lorsque son amant est absent.

Paroles réelles : “Mon monde s’effondre quand tu n’es pas près”

Bon Jovi – Vivre sur une prière

Paroles mal entendues : “Cela ne fait aucune différence si nous sommes nus ou non”

Cet hymne de hair metal des années 80 fait référence à la motivation personnelle plutôt qu’à la nudité pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Paroles réelles : « Cela ne fait aucune différence si nous y parvenons ou non »

N’Sync – Ça va être moi

Paroles mal entendues : “Ce sera en mai”

“Ça va être mai” n’est qu’une des nombreuses façons dont ce titre de chanson a été mal entendu au fil des ans.

Paroles réelles : “Ça va être moi”

Jim Gilstrap et Blinky Williams – Chanson thème Good Times

Paroles mal entendues : “De bons moments, pendu dans une file d’attente”

Même pour l’oreille la plus entraînée, ces paroles peuvent être délicates, à tel point qu’elles ont inspiré un sketch de Dave Chappelle dans son émission télévisée éponyme. Après avoir testé les participants au quiz sur leur connaissance de la culture noire, ils sont tous déconcertés par les paroles de cette chanson thème télévisée entraînante de la sitcom des années 70.

Paroles réelles : « Bons moments, accrocher et jiving »

ABBA – Reine de la danse

Paroles mal entendues : “Voyez cette fille, regardez-la crier, donner des coups de pied à la reine de la danse”

Il est difficile d’imaginer les pop stars suédoises brillantes et ensoleillées chantant des paroles si dérangées, mais beaucoup de gens l’ont mal entendu de cette façon.

Paroles réelles : “Voyez cette fille, regardez cette scène, creusez la reine de la danse”

Les Smiths – Demandez

Paroles mal entendues : “Parce que si ce n’est pas l’amour, alors c’est le clochard, le clochard, le clochard, le clochard, le clochard, le clochard, le clochard, qui nous réunira”

Morrissey a toujours été muet sur le sujet de sa sexualité, mais cela n’empêche pas les gens de spéculer sur le sujet et ces paroles mal entendues ne font qu’attiser le feu.

Paroles réelles : “Parce que si ce n’est pas l’amour, alors c’est la bombe, la bombe, la bombe, la bombe, la bombe, la bombe, la bombe, qui nous réunira”

REM – Le Sidewinder dort Tonite

Paroles mal entendues : « Appeler la Jamaïque »

Michael Stipe est réputé pour sa capacité à fournir des paroles difficiles à déchiffrer, mais c’est peut-être l’une des paroles les plus mal entendues qu’il ait jamais chantées.

Paroles réelles : “Appelle-moi quand tu essaies de la réveiller”

Melon aveugle – Pas de pluie

Paroles mal entendues : “J’aime me faire extraire les dents”

Ces paroles mal entendues du classique des années 90 semblent douloureuses, mais sont au contraire incroyablement déprimantes.

Paroles réelles : « J’aimerais garder mes joues au sec aujourd’hui »

Violet profond – Étoile de la route

Paroles mal entendues : “Elle mange de la salade de chou tous les jours”

La salade de chou n’est pas exactement connue comme un aliment que vous mangez dans la voiture, mais cela n’a pas empêché les gens de mal entendre ce joyau de Deep Purple.

Paroles réelles : “Elle reste proche à chaque virage”

Eddie Money – Deux billets pour le paradis

Paroles mal entendues : “Deux poulets dans une marmite de riz”

Pour être juste, deux poulets dans une casserole de riz n’est pas une mauvaise chose, mais la promesse d’Eddie Money de deux billets pour le paradis semble plus séduisante.

Paroles réelles : “Deux billets pour le paradis”

Creedence Clearwater Revival – Bad Moon Rising

Paroles mal entendues : « Il y a une salle de bain sur la droite »

Une direction amicale ou un sombre présage ? Ces paroles souvent mal entendues proviennent de l’un des airs les plus célèbres de Creedence.

Paroles réelles : “Mauvaise lune en hausse”

Les Beach Boys – Aide-moi, Rhonda

Paroles mal entendues : “Eh bien, depuis que tu m’as déposé, il y a eu des hiboux qui vomissent dans mon lit”

Les deux sonnent comme des situations assez horribles, mais les paroles correctes de ce classique des Beach Boys n’impliquent au moins pas un oiseau dans la maison d’Al Jardine.

Paroles réelles : « Eh bien, depuis qu’elle m’a rabaissé, j’ai joué dans ma tête »

Les coquins : Groovin’

Paroles mal entendues : “La vie serait l’extase, toi et moi et Leslie/Groovin’ un dimanche après-midi”

Cet air classique de Young Rascals est beaucoup plus chaste que ne le suggèrent ces paroles mal entendues.

Paroles réelles : “La vie serait l’extase, toi et moi sans fin/Groovin’ un dimanche après-midi”

Sir Mix-A-Lot – Bébé est de retour

Paroles mal entendues : « J’aime les gros culs et une boîte de citrons verts »

Il est possible que Sir Mix-A-Lot aime les citrons verts, mais ce ne sont pas les paroles qu’il rappe sur ce classique du rap pop.

Paroles réelles : “J’aime les gros culs et je ne sais pas mentir”

The Clash – Rock The Casbah

Paroles mal entendues : « Bloquez le bar payant, faites vibrer le bar payant »

Beaucoup de gens ne connaissent pas Architecture nord-africaine, il n’est donc pas surprenant de savoir que c’est l’une des paroles les plus mal entendues des années 80.

Paroles réelles : « Basculez la Casbah, basculez la Casbah »

Madonna – Comme une vierge

Paroles mal entendues : “Comme une vierge, hé/Touché pour la 31e fois”

Il est difficile d’imaginer mal entendre celui-ci, compte tenu du contenu de la chanson, mais beaucoup l’ont fait au fil des ans.

Paroles réelles : “Comme une vierge, hé/Touché pour la toute première fois”

Starship – Nous avons construit cette ville

Paroles mal entendues : « Nous avons construit cette ville sur des rouleaux de saucisses »

Il y a probablement beaucoup de villes qui prétendraient avoir été construites sur une spécialité culinaire, mais ce n’est pas ce que Starship chantait ici.

Paroles réelles : “Nous avons construit cette ville sur le rock’n’roll”

Toto – Afrique

Paroles mal entendues : « Ce n’est rien qu’une centaine d’hommes sur Mars puisse faire »

Il serait étrange d’aller de Mars à l’Afrique en l’espace d’une chanson, mais beaucoup ont mal entendu ces paroles du plus grand succès de Toto.

Paroles réelles : “Il n’y a rien qu’une centaine d’hommes ou plus pourraient jamais faire.”

Les Beatles – Lucy dans le ciel avec des diamants

Paroles mal entendues : “Une fille atteinte de colite passe”

La colite est une condition médicale profondément désagréable et, heureusement, quelque chose Les Beatles ne chantaient pas quand ils ont créé ce classique psychédélique.

Paroles réelles : « La fille aux yeux de kaléidoscope »

Bee Gees : plus qu’une femme

Paroles mal entendues : “Femme chauve”

L’une des chansons les plus durables du groupe, ces paroles souvent mal entendues sont apparues pour la première fois sur la bande originale de Saturday Night Fever.

Paroles réelles : “Plus qu’une femme”

Adele – À la poursuite des trottoirs

Paroles mal entendues : « Devrais-je abandonner ou devrais-je continuer à chasser les pingouins, même si cela ne mène nulle part ? »

Pour être juste, chasser les pingouins ne mènerait probablement nulle part, mais ce classique d’Adele concerne plutôt les trottoirs.

Paroles réelles : « Devrais-je abandonner, ou devrais-je continuer à courir après les trottoirs, même si cela ne mène nulle part ? »

Johnny Nash – Je peux voir clairement maintenant

Paroles mal entendues : « Je peux voir Deirdre maintenant/Lorraine est partie »

La chanson emblématique de Johnny Nash ne comporte aucun nom en particulier, juste l’idée générale que les temps heureux sont à nouveau là.

Paroles réelles : « Je vois clairement maintenant/La pluie est partie »

Robert Palmer – Accro à l’amour

Paroles mal entendues : Diverses paroles mettant en vedette une partie du corps spécifique

Nous vous laisserons découvrir comment la chanson classique de Robert Palmer a été mal entendue au fil des ans. Inutile de dire que nous ne pouvons pas les imprimer ici.

Paroles réelles : ” Autant y faire face / Vous êtes accro à l’amour ”

Bob Dylan – Souffle dans le vent

Paroles mal entendues : « Les fourmis sont mes amies »

L’accent unique de Bob Dylan a fait un bon nombre de paroles mal entendues au fil des ans. Ce n’est que l’un des plus célèbres.

Paroles réelles : “La réponse, mon ami”

Kings of Leon – Sexe en feu

Paroles mal entendues : “Ohh, les dyslexiques en feu”

Un malentendu sombre de ce qui devrait être une chanson amusante et sensuelle du grand succès de Kings of Leon.

Paroles réelles : “Ohh, ce sexe est en feu”