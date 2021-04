«Misma Pasión»: les joueurs et les clubs se rassemblent autour du Real Madrid Femenino Gardien de but Misa après avoir supprimé le Tweet de célébration en raison d’abus misogynes

Les médias sociaux peuvent être un endroit difficile pour les athlètes d’élite. Une mauvaise performance, une erreur ou même un grand écran peuvent provoquer un déluge d’insultes et de menaces de la part des fans et des mèmes cruels de trolls. Pour les athlètes féminines, il en faut souvent moins.

Prenez le gardien de but du Real Madrid Femenino Misa Rodríguez, qui a célébré le triomphe de l’équipe masculine sur Liverpool avec ces photos:

L’image de gauche montre Marco Asensio en train de célébrer après avoir écorché et marqué sur Alisson et la photo de droite montre Misa hurlant de joie après que Las Blancas ait enregistré sa toute première victoire en derby contre l’Atlético Madrid.

Misa a été immédiatement agressée par une vague d’abus misogynes et a rapidement supprimé le tweet.

C’est quelque chose que les femmes dans le sport – athlètes et fans – traitent au quotidien pour oser commenter ou exister dans un monde qui est souvent considéré comme la seule compétence des hommes. C’est un événement si régulier que cela passe souvent sous silence, considéré comme un simple effet secondaire du fait d’être une femme dans le monde d’un homme.

Sauf que cette fois, ce n’est pas le cas.

Marcelo a commencé:

Esteban Granero et Marco Asensio ont rapidement suivi:

Et puis tout le monde est intervenu:

L’équipe de gestion de Madrid exprime son plein soutien à Misa Rodríguez et à toute l’équipe du Real Madrid Femenino et dénonce le sexisme auquel elle est confrontée et la misogynie qui sévit dans ce sport. Nous sommes incroyablement fiers de ce que Misa et ses coéquipiers ont pu accomplir jusqu’à présent cette saison, occupant une place de qualification pour la Ligue des champions uniquement lors de leur première saison officielle avec le blason de Madrid. Ils font honneur à ce club et à notre soif de succès maximum.

Misa, votre passion est la même que celle de tout homme et, par conséquent, elle mérite le même respect. # Mismapasión.