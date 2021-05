Miss Argentine était Maradona dans Miss Univers

. Maradona a réapparu: “Il était” dans un défilé de reines dans Miss Univers honoré par Miss Argentine, Alina Luz Akselrad

Il ne fait aucun doute que feu Diego Armando Maradona est entré dans l’histoire du monde, laissant une marque dans le cœur des amateurs de football, et en particulier de ses compatriotes argentins, qui ne l’oublient pas et essaient de lui rendre hommage chaque fois qu’ils le peuvent.

Et précisément ce jeudi, Maradona a réapparu à Hollywood, en Floride, lors du défilé de costumes typiques de la 69e édition de Miss Univers, au nom de Miss Argentine, Alina Luz Akselrad, qui a surpris tout le monde en se faisant passer pour la star du football.

La reine de 23 ans en a laissé plus d’un la bouche ouverte après avoir été annoncée par les présentateurs du gala, et est montée sur scène avec la tenue sportive de l’équipe nationale argentine et un maillot avec une photo du grand Diego.

La belle Miss Argentine a également voulu montrer quelques compétences dans le maniement du ballon, avant de céder la place à d’autres concurrentes qui exhibaient des tenues totalement différentes, très élaborées et loin du sportswear.

Miss Argentine transformée en Maradona lors du défilé en costume typique de Miss Univers | Buzz

Et bien que le geste ait été pris avec une grande satisfaction par ceux qui aiment la légende du football, décédée le 20 novembre, à l’âge de 60 ans, à Buenos Aires, il a également été critiqué par des “missologues” et des fans. Des concours de beauté, qui a estimé que la tenue n’avait rien à voir avec une robe typique, ce qui a fait sensation.

Malgré les critiques, Alina Luz Akselrad a défendu sa décision de ramener Maradona et quoi de mieux que de le faire dans Miss Univers, un événement vu dans tous les coins du monde.

«Je n’ai pas eu le privilège de le voir jouer, mais j’ai revécu avec ma famille tous ses jeux et ses buts, la façon dont il travaillait sur le court… je devais le voir à un moment où l’actualité dans les médias sur son intimité la vie n’était pas la meilleure, mais je le sais aussi, comme le disait Rodrigo: “Il a semé la joie dans le peuple”, a déclaré Miss Argentine après son apparition controversée, en utilisant son compte Instagram.

«… Je vous invite à vous laisser emporter par la passion, la joie et la gloire que Maradona nous a fait ressentir à un moment donné⚽️ À travers mon costume typique, célébrons le joueur sur le terrain et non l’homme à la maison 🇷», a ajouté le reine, dont beaucoup pensent qu’il pourrait perdre des points pour cette sortie et ne pas entrer dans le top 21.

Ici vous pouvez voir le défilé complet des 74 participants.

Miss Univers en direct: défilé en costume typique | Divertissement

L’entraîneur de Miss Argentine, Osmel Sousa, avait déjà anticipé dans une interview avec Daniela Di Giacomo que cette fois il ne permettrait pas à sa pupla de porter des costumes très ostentatoires qui nécessitaient de nombreuses valises, et avait dit que ce serait simple, mais très peu pensaient que Le plan était de «faire revivre» le grand Maradona.