Miss Black USA Pageant sera diffusé en direct sur FOX SOUL le 8 août ⋆ .

*(MARYLAND) – Annoncé aujourd’hui, le 35e Concours Miss Black USA, sera diffusé en direct sur FOX SOUL le 8 août 2021. FOX SOUL est une plateforme de streaming gratuite au service du noir sans vergogne, consommable par tous les divertissements.

Karen Arrington est la fondatrice et PDG de Miss Black USA, un concours national de bourses d’études qui célèbre les réalisations des jeunes femmes de couleur par l’attribution de bourses chaque année.

L’organisation Miss Black USA est le premier et le plus grand concours de bourses d’études pour les femmes de couleur, attribuant plus de 500 000 $ en bourses. Le concours permet aux femmes de s’approprier leur pouvoir et célèbre leurs talents, leurs traits et leur beauté uniques. Miss Black USA définit son propre standard de beauté et célèbre toute la femme, l’esprit, le corps et l’esprit, toutes les nuances de brun, la texture et la taille des cheveux. Miss Black USA est une société à but non lucratif dont le siège est dans l’État du Maryland.

“Le concours permet aux femmes noires d’avoir une plate-forme pour montrer le pouvoir et la beauté d’être sans vergogne noire”, a déclaré Karen Arrington, PDG et fondatrice de Miss Black USA, Inc. “Notre organisation est très respectée et a redéfini ce que signifie être une femme de couleur courageuse, compatissante et confiante. Nous sommes fiers que FOX SOUL diffuse le concours Miss Black USA pour la toute première fois, soulignant son engagement envers la communauté.

Un médecin en exercice, un étudiant au doctorat, un avocat et plusieurs autres étudiants diplômés font partie de ceux qui participent au prestigieux concours de cette année. En savoir plus sur tous les https://www.missblackusa.org/2020-peoples-choice

Karen Arrington

Pour en savoir plus sur le concours de cette année, veuillez visiter : https://www.missblackusa.org/

Fondé en 1987, le concours Miss Black USA™ est une organisation internationalement reconnue qui s’engage à donner aux femmes les moyens d’utiliser leur voix pour faire une différence dans la société. Il s’agit du premier et du plus ancien concours de bourses d’études pour les femmes de couleur et a décerné plus de 500 000 $ en bourses. Au cours des deux dernières décennies et demie, le concours a reçu une couverture médiatique et éditoriale positive dans les principaux médias nationaux et internationaux, notamment : USA Today, Good Morning America Now, NBC Nightly News, New York Times, Washington Post, MSNBC, Black Voice. , The Roots et BET Network. Miss Black USA™ est une organisation très respectée qui redéfinit ce que signifie être une femme de couleur courageuse, compatissante et confiante.

Karen Arrington est ambassadrice de bonne volonté en Sierra Leone, co-fondatrice de la première Journée de sensibilisation au diabète en Afrique de l’Ouest et fondatrice de The Miss Black USA Pageant. De plus, son livre Your Next Level Life a remporté un prix NAACP Image Award for Outstanding Literary Work.

Au cours des 20 dernières années, Karen a encadré plus de 1 000 jeunes femmes. Elle les a aidés à obtenir des bourses d’études qui ont changé leur vie, à rechercher des opportunités de voyage dans le monde, à entrer dans les meilleures écoles de médecine, à décrocher d’importants contrats de mannequins, à lancer des tournées de conférences dans plusieurs villes et à transformer leur vie et leur communauté. Karen est là pour aider les femmes à écrire les nouvelles règles du pouvoir, des opportunités et de la confiance qui changent la vie.

Le coaching, le mentorat et le travail philanthropique de Karen s’étendent sur plus de 100 000 heures de service – y compris son poste d’ambassadrice de bonne volonté en Sierra Leone, son travail en tant que co-fondatrice de la première Journée de sensibilisation au diabète en Afrique de l’Ouest et son rôle en tant que fondatrice de Le concours Miss Black USA. Elle a lancé des campagnes internationales pour sensibiliser (et obtenir de l’argent) à la recherche sur les maladies cardiaques, négocié des accords de parrainage de 2 millions de dollars avec des chefs de pays étrangers et obtenu plus de 300 000 dollars d’aide financière pour les jeunes universitaires, artistes et leaders émergents noirs. Ils ne l’appellent pas la reine du service pour rien, et elle ne fait que commencer.

À propos de FOX SOUL

FOX SOUL est la première plate-forme de streaming gratuite de la communauté noire qui propose des divertissements UNAPOLOGETICALLY BLACK, CONSOMMABLES PAR TOUS les divertissements 24 heures sur 24 à plus de 44 millions de téléspectateurs. Avec plus de 1 300 heures de programmation en direct et interactive par an, nous accueillons certains des visages et des voix les plus emblématiques de notre culture : Cocktails with Queens animé par Claudia Jordan, le Black Report primé de FOX SOUL, la vitrine du cinéaste noir connue sous le nom de FOX SOUL’s Screening Room animée par Vivica A. Fox, Get Into It avec Tami Roman, Worth a Conversation with Jay “Jeezy” Jenkins, The Book of Sean animé par le Dr Sean McMillan, et plus encore. Nous partageons VOTRE voix, VOTRE vérité et VOS histoires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour plus d’informations sur FOX SOUL, visitez-nous sur YouTube.com/FOXSOUL et FOXSOUL.TV.

