Miss Kentucky Elle Smith couronnée Miss USA 2021

La gagnante du concours Miss USA 2021 a été officiellement couronnée.

Mademoiselle Kentucky Elle Smith a remporté le titre lors de la compétition du 29 novembre au River Spirit Casino Resort à Tulsa, Okla. Miss Dakota du Nord Caitlyn Vogel a été nommé finaliste, suivi de Miss Florida Ashley carino et Miss Illinois Sydni Bennett.

Après avoir reçu cet honneur, Smith a reçu la couronne Mouawad Miss USA Power of Positivity. Selon le joaillier, la couronne est réalisée en or 18 carats et sertie de diamants blancs, avec des motifs de pétales, de feuilles et de vignes. Il comprend également des rubis, des pierres précieuses de tanzanite bleue et des saphirs bleus. Les tons de bijoux et les motifs d’étoiles tout au long du design, note la société, font un clin d’œil au drapeau des États-Unis.

Smith, qui est journaliste à WHAS11 News à Louisville, succède à Miss USA 2020 Succursale d’Asia. En décembre, Smith participera au concours Miss Univers en Israël. Andrea Meza détient actuellement le titre de Miss Univers.