Miss Mexique, Andrea Meza, a remporté Miss Univers

. Andrea Meza, la nouvelle Miss Univers

Ce dimanche 16 mai, le sacre de la nouvelle Miss Univers a eu lieu, dans une soirée très serrée qui s’est déroulée au Seminole Hard Rock Hotel & Casino, à Hollywood, en Floride, dont Miss Mexico, Andrea Meza, a été la gagnante. .

Le jury, composé de l’ancienne Miss Univers Zuleyka Rivera et Brook Lee, ainsi que de l’exécutive Sheryl Adkins-Green, de l’actrice Arden Cho, des femmes d’affaires Deepica Mutyala et Christine Duffy, de la présentatrice Keltie Knight et de l’économiste Tatyana Orozco, a donné le triomphe à la belle Mexicain.

En tant que première dauphine, Julia Gama a été nommée Miss Brésil, tandis que la troisième place est revenue à Miss Pérou, Janick Maceta, la grande favorite. À la quatrième place, Miss Inde, Adline Castelino et à la cinquième place, à Miss République dominicaine, Kimberly Jiménez.

Luis Fonsi a également volé la vedette avec un numéro musical aux côtés des 5 finalistes, qui ont brillé sur scène, tandis que le jury a pris sa décision finale.

Miss Jamaïque, Miss Australie, Miss Porto Rico, Miss Thaïlande, Miss Costa Rica ont toutes progressé dans le Top 10.

Miss Colombie, Miss France, Miss Myanmar, Miss USA, Miss Indonésie, Miss Argentine, Miss Curaçao, Miss Philippines, Miss Grande-Bretagne, Miss Nicaragua et Miss Vietnam ont terminé dans le top 21.

Le spectacle a commencé par une chorégraphie des 74 candidats, qui ont dansé au rythme de diverses chansons de Pitbull, qui, bien qu’ayant été annoncé comme l’un des artistes qui animeraient la soirée, n’ont pas assisté.

Puis les 21 demi-finalistes ont été enchantés par un défilé de maillots de bain avec un numéro musical d’ouverture, par le groupe de danse Dance Town. Les 10 demi-finalistes ont montré leur élégance dans des robes de gala, où les délégués du Pérou, du Mexique et du Costa Rica ont brillé avec des designs majestueux.

La série de questions comprenait des questions sur des problèmes actuels tels que la pandémie du COVID-19, auxquelles Miss Mexico et Miss Inde ont répondu, sur l’importance d’enseigner le leadership et le pouvoir des femmes, auxquelles ont répondu Miss République dominicaine et Miss Brésil, et sur les abus sexuels. et la violence domestique, à laquelle Miss Pérou a répondu.

Ensuite, les 5 finalistes ont dû faire un bref discours sur des sujets tels que l’évolution des normes de beauté, le droit de manifester, la santé mentale, la lutte contre la pauvreté et le changement climatique.

La grande surprise de la soirée a été l’élimination de plusieurs des favoris, qui n’ont pas pu rejoindre le groupe des demi-finalistes, parmi lesquels Miss Canada, Nova Steven, Miss Afrique du Sud, Natasha Joubert, et Miss Roumanie, Bianca Tirsin.

La Miss Univers sortante, Zozibini Tunzi, a profité de l’occasion pour donner à la nouvelle reine deux conseils très précieux: «ne soyez pas si dur avec elle-même» et «comprenez le pouvoir que Miss Univers a comme plate-forme» pour être un leader et influenceur.

Miss Bolivie, Lenka Nemer, bien qu’elle n’occupe même pas une place parmi le Top 21, elle a quitté le concours très heureuse après avoir remporté le prix de l’impact social et gagné 10000 dollars pour investir dans un programme anti-pauvreté qu’elle dirige en elle pays